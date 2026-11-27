Στους παλαιότερους, φέρνει λίγο από… Ντούσαν Μπάγεβιτς. Τον σπουδαίο Ντούσκο. Αλλωστε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πάθος με το ποδόσφαιρο μολονότι θεωρεί πολύ πιο συναρπαστικό το μπάσκετ. Ποια η σχέση, όμως, των δύο προπονητών; Αμφότεροι δημιουργούν παίκτες που εξελίσσονται σε σταρ αλλά αυτό συμβαίνει μέσα από την ομάδα. Για να ειπωθεί διαφορετικά, το σύνολο τους εκτοξεύει και μέσω αυτού οι μετοχές τους ανεβαίνουν. Και βέβαια, αν δει ο οποιοσδήποτε «την άλλη πλευρά του φεγγαριού», τι συμβαίνει όταν τα ηχηρά ονόματα αποχωρούν;

Ο Πίτερς, πολύ αξιόπιστος σουτέρ κατά τα χρόνια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό και παίκτης-καταλύτης στην περσινή κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής, ακόμη παλεύει να βρει τα πατήματά του στο Μιλάνο και να πείσει για το ορθό της απόκτησής του. Ο ΜακΚίσικ, ναι είναι στα 36 του χρόνια, πήγε στην Τουρκία και μάλλον πολύ θα ήθελε να επιστρέψει για τους τίτλους του τέλους στον Πειραιά. Ο Γουόκαπ στο ΣΕΦ έμοιαζε με έναν «βασιλιά στο παρκέ», έδωσε μάχη για να φύγει και να πάρει τα πολλά χρήματα στο Ντουμπάι, αλλά ακόμη να τον δούμε να αγωνίζεται και να προσφέρει. Για να μη θυμηθούμε πόσα λίγα έκανε ο Ντόρσεϊ όταν αποχώρησε προ ετών από τον Ολυμπιακού ή πού χάθηκε ο Κάνααν.

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Στον αντίποδα, με συνετή και σοβαρή δουλειά ο Τζόζεφ εξελίσσεται σε έναν παίκτη που τόσα δίνει στον φετινό Ολυμπιακό κι ας παλεύει ώρες ώρες μόνος του στη θέση του «άσου», ενώ ο Νετζήπογλου όταν παίρνει ευκαιρίες πείθει πως αξίζει κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τα λεπτά συμμετοχής.

Δεν είναι μικρό πράγμα όλο αυτό που πετυχαίνει ο Μπαρτζώκας με τον Ολυμπιακό. Θυμίζει δε το ωραίο στυλ του μπάσκετ που παίζουν οι Ερυθρόλευκοι πως ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, το δέσιμο της ομάδας επιτρέπει να φανούν οι αρετές και οι αρχές της. Κάτι που έγινε και τη σεζόν που έκανε το ταξίδι στις ΗΠΑ (’23-’24) ο Σάσα αλλά ο Ολυμπιακός απέδωσε συναρπαστικά και το κοινό κατέθετε πάθος και ενθουσιασμό.

Ενα (φανερό) ζήτημα έχει το φετινό σύνολο του ικανού κόουτς: απουσιάζει από την εξίσωση ο Μιλουτίνοφ. Ή αν προτιμά κάποιος, ο σέρβος σέντερ απέχει του καλού εαυτού του και πρέπει να ανέβει πολύ περισσότερο ώστε να γίνει αυτός που πραγματικά είναι στην καλή του ημέρα: ο κορυφαίος ψηλός της Ευρωλίγκας.