Ηλεκτρονική εφαρμογή για την επιτόπου βεβαίωση και είσπραξη προστίμων από επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο, σχεδιάζει να δημιουργήσει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ).

Το σύστημα θα αντικαταστήσει τη χειρόγραφη διαδικασία και θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ώστε το πρόστιμο να καταλογίζεται απευθείας στο ΑΦΜ του παραβάτη, ώστε να διασφαλίζεται και η πληρωμή του.

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Η εφαρμογή εντάσσεται στον σχεδιασμό για την «επόμενη ημέρα» των αστικών συγκοινωνιών, που παρουσίασαν χθες οι επικεφαλής του ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ.

Χρέωση ανάλογα με τη διαδρομή

Επίσης, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα υπάρχει πρόβλεψη για διζωνικό εισιτήριο, δηλαδή για χρέωση ανάλογα με το μήκος της διαδρομής, καθώς και συνδυαστικά προϊόντα, όπως π.χ. «Μετρό και πάρκινγκ» ή «Μετρό και βαλίτσα».

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε έως το 2030, περιλαμβάνει επενδύσεις 1,06 δισ. ευρώ για την προμήθεια νέων λεωφορείων και συρμών. Προβλέπει, ακόμη, επέκταση των λεωφορειολωρίδων σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990. Σήμερα το συνολικό μήκος τους περιορίζεται στα 52,3 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ΟΣΥ, σήμερα, από τα περίπου 1.500 λεωφορεία, τα 1.076 είναι καινούργια, ενώ στόχος είναι η πλήρης ανανέωση του στόλου μέσα στην επόμενη διετία. Οι πρότυπες γραμμές θα αυξηθούν από 20 σε 25 στις αρχές του 2027, με επιδίωξη οι χρονοαποστάσεις να μειωθούν κάτω από τα οκτώ λεπτά.

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Επίσης, προωθείται η προμήθεια 50 λεωφορείων υδρογόνου με τη σχετική χρηματοδότηση να έχει ήδη εγκριθεί, μαζί με την κατασκευή πρατηρίου στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ στα Άνω Λιόσια. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια 501 επιπλέον λεωφορείων για την Αττική. Χθες βγήκε στον «αέρα» διαγωνισμός για την προμήθεια 90 καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων και 40 σύγχρονων τρόλεϊ.

Από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου προβλέπεται να προστεθούν τρεις λεωφορειακές γραμμές στο πρόγραμμα 24ωρης λειτουργίας.

Η ΣΤΑΣΥ

Στη ΣΤΑΣΥ, ο πρώτος από τους 14 ανακατασκευασμένους συρμούς της Γραμμής 1 βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία και ο δεύτερος αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

Παράλληλα, προετοιμάζεται διαγωνισμός για την αναβάθμιση άλλων 12 συρμών των Γραμμών 2 και 3, με εγκατάσταση κλιματισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αντικατάσταση 37 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται διαγωνισμός για την αντικατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων στους σταθμούς. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ανανέωση συρμών στις Γραμμές 2 και 3 και η ανακαίνιση 21 σταθμών του ηλεκτρικού.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 εκτελέστηκαν στην Αθήνα 5 εκατ. δρομολόγια, αυξημένα κατά 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 12,8%, ενώ η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε συνολικά κατά 6,5%. Στις τρεις γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 6.500 επιπλέον δρομολόγια και οι έλεγχοι κομίστρου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια.