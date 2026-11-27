Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος», σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ο Μικρός Μονομάχος», της οποίας πρόεδρος είναι η Ασπα Σαββοπούλου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με την Άσπα Σαββοπούλου, κατά την οποία συζητήθηκε η δημιουργία του μουσείου αφιερωμένου στη ζωή, το έργο και την πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού.

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Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί για τον σκοπό αυτό το ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18, στην Πλάκα, για να φιλοξενήσει το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος».

Στους χώρους του θα στεγαστεί το αρχείο του δημιουργού, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, που αναφέρονται στην προσωπικότητα και τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία, αναδεικνύοντας και διαφυλάσσοντας την παρακαταθήκη του μεγάλου τραγουδοποιού.

Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε την πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού να δημιουργεί στο ιστορικό κέντρο πολιτιστικούς πυρήνες, με χώρους αφιερωμένους στους μεγάλους μας καλλιτέχνες: «Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς του και εξασφαλίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στις επόμενες γενιές. Είναι ένα χρέος που η Ελλάδα ξεπληρώνει στον Διονύση Σαββόπουλο και προσωπικά στον καθένα από αυτούς τους δημιουργούς».

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Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για την πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Ο Μικρός Μονομάχος» η δημιουργία του μουσείου αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου και της προσωπικής της επιθυμίας.

«Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο.

Φιλοδοξούμε το Μουσείο να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».