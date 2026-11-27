Σε ισχύ τέθηκε την περασμένη Παρασκευή (20/11) ο Ν. 5317/2026, που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/2225, θεσπίζοντας όρια στην επιβάρυνση των δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δημοσίευσε τα στοιχεία για το μέσο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) για κάθε κατηγορία καταναλωτικών δανείων.

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Αυτά δείχνουν ότι τα καταναλωτικά δάνεια στη χώρα μας δίνονται με μεγάλο κόστος για τον δανειολήπτη, που αγγίζει έως και το 30% για την αγορά σε δόσεις (με τόκους) μέσω συνεργαζόμενων προμηθευτών (π.χ. καταστήματα ηλεκτρονικών συσκευών).

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι το ανώτατο συνολικό κόστος ενός καταναλωτικού δανείου – δηλαδή το σύνολο τόκων, εξόδων φακέλου και άλλων επιβαρύνσεων – δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του κεφαλαίου της χορήγησης για δάνεια με διάρκεια έως τέσσερα έτη, το 70% του κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ ετών και το 75% για συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Για παράδειγμα, αν δανειστεί κανείς 20.000 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου, με ορίζοντα αποπληρωμής πέντε ετών, το συνολικό ποσό που θα καταβάλει στο πλαίσιο του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 34.000 ευρώ. Στο ίδιο παράδειγμα, αν η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα τέσσερα έτη, ο δανειολήπτης δεν επιτρέπεται να πληρώσει συνολικά περισσότερα από 32.000 ευρώ.

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Το παραπάνω πλαίσιο θα εφαρμόζεται μόνο στα νέα καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης (όχι «ανοιχτά» ή πιστωτικές κάρτες) έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, που εκταμιεύονται από τις 20 Νοεμβρίου και αφορά αποκλειστικά ενήμερα δάνεια.

Επομένως, δεν προστατεύει από τα «πανωτόκια» τους παλαιότερους δανειολήπτες, ούτε και δανειακές συμβάσεις που ενδεχομένως θα «κοκκινίσουν» στο μέλλον. Από τη μία, το πλαίσιο που ορίζει ο Ν. 5317/2026 ενδέχεται να φέρει μια σχετική αυστηροποίηση στα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών για τα καταναλωτικά δάνεια.

Η πιο «συντηρητική» προσέγγιση των τραπεζών σε ό,τι αφορά το πιστοληπτικό προφίλ των δανειοληπτών θα περιορίσει και τη ζήτηση, αφήνοντας εκτός αγοράς πιο «επίφοβους» πελάτες.

Έτσι, είναι πιθανό να παρατηρηθεί μια μικρή κάμψη στην εκταμίευση καταναλωτικών δανείων, που τα τελευταία χρόνια κινείται σε υψηλούς ρυθμούς.

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Το παράδοξο της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε κατά 6,6% μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Οκτωβρίου 2026. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο για το σύνολο της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 4,7%.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τα καταναλωτικά δάνεια καταγράφουν αυξανόμενες θετικές καθαρές ροές από το 2022, που το 2025 έφτασαν τα 600 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι το 2025, οι νέες εκταμιεύσεις των καταναλωτικών δανείων ήταν υψηλότερες από αυτές των στεγαστικών – ένα παράδοξο της ελληνικής αγοράς δανείων.

Όμως, τα καταναλωτικά δάνεια κάθε άλλο παρά φθηνά είναι για τα νοικοκυριά. Ενώ στα στεγαστικά δάνεια, το ύψος των επιτοκίων στην ελληνική αγορά είναι χαμηλότερο από ό,τι στο σύνολο της ευρωζώνης, στα καταναλωτικά η εικόνα είναι διαφορετική.

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Στην Ελλάδα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων ανέρχεται σε 10,35% και είναι το τρίτο υψηλότερο στην ευρωζώνη, πίσω μόνο από Εσθονία και Λετονία, την ώρα που στο σύνολο της νομισματικής ένωσης το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 7,82%.

Ο νέος νόμος εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της αγοράς, ειδικά στα ακριβότερα καταναλωτικά δάνεια, κυρίως για την αγορά αγαθών.

Παράλληλα, η εποπτεία της ΤτΕ στους μεσίτες καταναλωτικής πίστης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, των καταστημάτων οικιακών ειδών και των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, που προβλέπεται από τον 5317/2026, θα προστατέψει το καταναλωτικό κοινό από τυχόν αυθαιρεσίες.

Η πραγματική επίπτωση του νόμου στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών, όμως, θα φανεί σε βάθος χρόνου.