Η άσκηση δεν έχει ηλικία. Ή, τουλάχιστον, δεν θα έπρεπε να έχει. Μάλιστα, όσο μεγαλώνουμε η φυσική δραστηριότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται όχι μόνο με την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων αλλά και με τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και την αποφυγή των πτώσεων.

Οι νεότεροι που διαβάζουν αυτές τις γραμμές μπορεί να με θυμηθούν στο μέλλον όταν η διατήρηση της ισορροπίας, την ώρα που για παράδειγμα φοράνε τα παπούτσια τους, δεν θα μοιάζει με το παιχνίδι «κουτσό» αλλά με πρόκληση που έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας.

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Και οι μεγαλύτεροι, μπορεί να σηκώνουν με δυσπιστία το φρύδι αλλά αξίζει μία προσπάθεια… Σίγουρα, θα νιώσουν καλύτερα, έστω κι αν απλά εντάξουν στην καθημερινότητά τους το περπάτημα.

Πάντως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ «Health at a Glance: Europe 2026», η οποία αποτυπώνει τις συνήθειες φυσικής δραστηριότητας των Ευρωπαίων, αλλά και τις διαφορές που καταγράφονται ανά ηλικιακή ομάδα. Αξιοσημείωτο είναι, δε, ότι η Ελλάδα εμφανίζει μια μάλλον αναπάντεχα καλή εικόνα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς τη συχνότητα της φυσικής δραστηριότητας.

Να το πιστέψουμε; Γιατί όχι. Τα γυμναστήρια στις γειτονιές μαρτυρούν την τάση. Οπως και τα προγράμματα φυσικής άσκησης, στα οποία επενδύουν ολοένα και περισσότεροι δήμοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων που δηλώνουν ότι ασκούνται καθημερινά ή τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Δανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία.

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Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ενιαία σε όλες τις ηλικίες. Η έκθεση καταγράφει ότι η συχνότητα της φυσικής δραστηριότητας υποχωρεί κατά τη μέση ηλικία, δηλαδή μεταξύ 35 και 64 ετών, για να παρουσιάσει μια μικρή ανάκαμψη στις ηλικίες 65-74 ετών. Η τάση αυτή δεν διατηρείται, καθώς μετά τα 75 η συχνή άσκηση μειώνεται και πάλι.

Ενδεικτικά, το 37% των Ευρωπαίων ηλικίας 65-74 ετών δηλώνει ότι ασκείται καθημερινά ή τέσσερις έως έξι φορές την εβδομάδα.

Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 29% για τους άνω των 75 ετών. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 75 ετών και άνω που δηλώνουν συχνή φυσική δραστηριότητα ανέρχεται στο 30%, ελαφρώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σημασία αυτών των ευρημάτων είναι μεγαλύτερη από μια απλή αποτύπωση των αθλητικών συνηθειών του πληθυσμού. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης.

Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι απλώς να κινούμαστε περισσότερο, αλλά να διατηρούμε τη φυσική μας δραστηριότητα σε κάθε στάδιο της ζωής.