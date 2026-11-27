Η καθηγήτρια Ιστορικής Ανθρωπολογίας Ποθητή Χατζαρούλα μιλάει για τους διαλόγους μεταξύ προφορικής Ιστορίας και τέχνης, όπως τους διερευνά το συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στην Αθήνα

Το θέατρο και ο κινηματογράφος προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη συγκρότηση της Ιστορίας. Σε αυτό το αξίωμα στηρίζονται οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα «Διάλογοι μεταξύ Προφορικής Ιστορίας και Τέχνης: Οι προφορικές αφηγήσεις στον κινηματογράφο και το θέατρο» που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα και το οποίο συνδιοργανώνει η Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) με το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και την Ανθρωπολογική Εταιρεία Αθηνών – Ethnofest.

Η Ένωση δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα που δίδασκε την προφορική Ιστορία και τη βιογραφική αφήγηση σε πανεπιστήμια της χώρας με πρωτεργάτρια τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (κοινωνική ανθρωπολόγο, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), με στόχο τη διάδοση της προφορικής Ιστορίας στο ευρύτερο κοινό και τη δημιουργία ενός δικτύου που προωθεί τις αρχές, τη μέθοδο, τη δεοντολογία με τις οποίες αντλούνται οι ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων.

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Η Ποθητή Χατζαρούλα, καθηγήτρια Ιστορικής Ανθρωπολογίας και πρόεδρος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας επισημαίνει στο «Νσυν» πως από το 1990, διεθνώς, το θέατρο του πραγματικού, το ντοκιμαντέρ, ο κινηματογράφος της παρατήρησης, το εθνογραφικό φιλμ (παλαιότερα και σήμερα) κατακτούν έδαφος και γίνονται κυρίαρχα είδη στην τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου, επιτελώντας μια τεκμηριωτική και ερευνητική διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της προφορικής ιστορίας.

«Μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τις διεργασίες και πρακτικές που εφαρμόζει η τέχνη όταν χρησιμοποιεί τις μαρτυρίες πραγματικών ανθρώπων – οι οποίοι πολλές φορές ανεβαίνουν οι ίδιοι στη σκηνή – να συνομιλήσουμε ως ιστορικοί και κοινωνικοί επιστήμονες με τους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές/στριες, σκηνοθέτες/τριες, θεατρικούς δημιουργούς και να σκεφτούμε κριτικά πάνω στις δυνατότητες της μαρτυρίας και την πολλαπλότητα των εκφραστικών μέσων μέσα από τα οποία το παρελθόν και το παρόν αποκτούν νόημα».

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Είναι η προφορική μαρτυρία ιστορική πηγή;

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το αρχείο, τα επίσημα αρχεία, ως μετωνυμία της Ιστορίας, δηλαδή να ταυτίζουμε τα έγγραφα που βρίσκονται κατατεθειμένα στο αρχείο με το γεγονός, το παρελθόν και την αλήθεια.

Υπάρχουν όμως ίχνη του παρελθόντος τα οποία δεν έχουν βρει καταφύγιο στα αρχεία ή στην ιστοριογραφία και αιωρούνται σαν φαντάσματα αναζητώντας ένα καταφύγιο στην ιστορική γραφή. Δεν έχουν, δηλαδή, καταγραφεί οι εμπειρίες των ανθρώπων που ήταν δρώντα υποκείμενα στην Ιστορία, με αποτέλεσμα να έχουν καταδικαστεί στη λήθη οικογένειες, κοινότητες, τοπικές ιστορίες – ένα τεράστιο σβήσιμο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η προφορική Ιστορία γεννήθηκε από την ανάγκη να διασώσει από τη λήθη τη φωνή αυτών των αόρατων υποκειμένων, δημιουργώντας μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης και την ιστορία ζωής, ιστορικά τεκμήρια τα οποία χρησιμοποιούν οι ιστορικοί για να φωτίσουν το παρελθόν και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μελλοντικές γενιές, συγκροτώντας δηλαδή αρχεία προφορικής Ιστορίας.

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Δεν πρόκειται τόσο για τα γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά για τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες σφράγισαν τις ζωές των ανθρώπων, των καθημερινών ανθρώπων.

Μας ενδιαφέρει επομένως ο τρόπος με τον οποίο βίωσαν οι άνθρωποι σημαντικές ιστορικές στιγμές, όπως καταστροφές και πολέμους, καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι στρατηγικές και οι τακτικές τις οποίες οι άνθρωποι, τόσο ως ατομικά υποκείμενα όσο και ως συλλογικότητες, αναπτύσσουν για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες ζουν.

Μέσα από αυτή τη διερεύνηση που βασίζεται στα βιώματα των ανθρώπων μπορούμε να κατανοήσουμε τους μεγάλους μετασχηματισμούς στην Ιστορία.

Πώς ξεπερνά ο ιστορικός ερευνητής την υποκειμενικότητα του μάρτυρα καθώς μεσολαβούν προσωπικά συναισθήματα, ζητήματα μνήμης, ταυτότητας;

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Στόχος της προφορικής Ιστορίας είναι να «εξανθρωπίσει» την Ιστορία. Ο άνθρωπος ήταν βέβαια πάντοτε στον πυρήνα της ιστορικής γραφής, όμως δεν αναγνωρίζονταν όλες οι πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης στην ιστορική διαπραγμάτευση.

Οι οικογενειακές σχέσεις, το φύλο, η σεξουαλικότητα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι κοινωνικές ανισότητες, οι εθνοτικές ταυτότητες αναγνωρίζονται ως συστατικά στοιχεία της συγκρότησης της ταυτότητας και αποτελούν το κατεξοχήν αντικείμενο της προφορικής Ιστορίας. Πρόκειται για μια ιστορία του εαυτού που αντιλαμβάνεται την αλληλόδραση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ανθρώπινη δράση.

Η καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Φλωρεντίας που είναι η κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου, η Luisa Passerini, από τις πρωτοπόρους του πεδίου της προφορικής Ιστορίας έχει αναδείξει το πόσο σύνθετη διαδικασία είναι η ανασύνθεση του παρελθόντος, επειδή ακριβώς στα κίνητρα, στη δράση και στις πρακτικές των ανθρώπων εμπλέκονται τα συναισθήματα, οι παραδόσεις που κουβαλάμε από τους προγόνους μας, υπόκεινται τραυματικές εμπειρίες, σιωπές, ιδεολογίες.

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Αυτά ακριβώς συμπυκνώνονται στο όρο υποκειμενικότητα, όχι ως αντίθετο της αντικειμενικότητας αλλά ως διαδικασία συγκρότησης του εαυτού που περιλαμβάνει την εμπειρία, τα όνειρα και τις προσδοκίες, το φαντασιακό. Η σχέση μεταξύ των υποκειμένων, ατομικών και συλλογικών, είναι το αντικείμενο της προφορικής Ιστορίας και βρίσκεται στο επίκεντρο της προφορικής μαρτυρίας και της μνήμης.

Πώς συμβάλλει η τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου στην ανασύνθεση της ιστορικής μνήμης;

Η άνθηση του θεάτρου του πραγματικού στις πολλαπλές εκδοχές του από τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα στην Ελλάδα και του ντοκιμαντέρ που στηρίζεται στις μαρτυρίες συνδέεται με την πρόθεση των καλλιτεχνών να αντιμετωπίσουν από τη μία την κρίση της μαρτυρίας και την επέλαση της επινόησης στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την άλλη με την ανάγκη τους να ενσκήψουν στα δύσκολα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Ζητήματα δικαιοσύνης και ανθρώπινων δικαιωμάτων, συγκρούσεις που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα, ανισότητες, η αναπηρία, η αστεγία, η μετανάστευση, η σεξουαλικότητα, το αίσθημα του ανήκειν μπορούν να προσεγγιστούν στο θέατρο και τον κινηματογράφο με πολύ περισσότερες δυνατότητες από το κείμενο – με τη φωνή, το σώμα, την εικόνα – και να γίνουν φορείς ιστορικού νοήματος, προάγοντας ταυτόχρονα τον ενεργητικό ρόλο του θεατή. Για εμάς τους ιστορικούς αυτό είναι γοητευτικό.

Info: Το συνέδριο προφορικής Ιστορίας διεξάγεται από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου στους χώρους Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» (Ακαδημίας 50), Κτίριο «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 και Σίνα), Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, Πειραιώς 260. Το συνέδριο θα κλείσει με τις παραστάσεις χοροθεάτρου, «Orders» και «Frutti DI mare». Χορογράφοι είναι η Χριστίνα Λιακοπούλου από τη Χαϊδελβέργη και ο David Kwiek, από το Μανχάιμ της Γερμανίας