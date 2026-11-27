Με τη συμφωνία για τη Μονή Σινά με την Αίγυπτο να παραμένει σε εκκρεμότητα, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μπαντρ Αμπντελάτι είχαν χθες νέα τηλεφωνική επικοινωνία στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους και του στενού συντονισμού των δύο χωρών με στόχο τον κοινό βηματισμό σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο της χθεσινής συνομιλίας τέθηκαν, όπως αναφέρεται, οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη, υπό το πρίσμα και των πρόσφατων επαφών Ντμπεϊμπά και Χαφτάρ με Ερντογάν και Φιντάν, καθώς και ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

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Όπως επεσήμανε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, στη συνομιλία του με τον Έλληνα ομόλογό του τέθηκε επί τάπητος η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, την ώρα που οι δύο χώρες κινούνται και για τη γεωγραφική επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας του 2020, με στόχο την ολική οριοθέτηση ΑΟΖ.