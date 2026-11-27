Η ένταση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο – η υπόθεση των συμβάσεων των εταιρειών του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έχει γίνει αφορμή για αντιπαραθέσεις σε επίπεδο κορυφής, αλλά και για μια αγωγή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Σε επίπεδο πολιτικό, το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη δραστηριότητα του γραμματέα της ΕΛΑΣ τη λογική της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που προσομοιάζει σε αυτή της ΝΔ, ενώ στην ΕΛΑΣ βλέπουν τη Χαριλάου Τρικούπη να διευκολύνει την απόπειρα συμψηφισμού με την υπόθεση Λιάκου – και εκτιμούν ότι αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας για την επόμενη ημέρα.

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«Να παραιτηθούν Λιάκος και Χατζηγιαννάκης»

Στο ΠΑΣΟΚ στέκονται κυρίως στους κλειστούς διαγωνισμούς στον Δήμο Στυλίδας, στους οποίους έλαβαν μέρος μόνο οι εταιρείες του γραμματέα του κόμματος Τσίπρα: «Το ΠΑΣΟΚ είναι προσεκτικό. Δεν κάνει παιχνίδια, ούτε για να προσβάλει, ούτε για να διαστρεβλώσει, ούτε για να ευτελίσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο», δήλωσε (Real FM) ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας πως πριν αυτή η πλευρά της υπόθεσης δει το φως της δημοσιότητας, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγάλει ανακοίνωση για τις συμβάσεις της οικογένειας Χατζηγιαννάκη – το ίδιο βράδυ, η Αννα Διαμαντοπούλου έλεγε (Action24) πως «δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό».

Όμως, όπως είπε, οι δύο εταιρείες στους κλειστούς διαγωνισμούς της Στυλίδας είναι του ίδιου του Χατζηγιαννάκη, και σε μια περίπτωση κατέθεσαν εγγυητικές επιστολές από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία, την ίδια ημερομηνία, με διαδοχική αρίθμηση, ενώ η τρίτη εταιρεία (που απαιτείται να κληθεί από τη συγκεκριμένη διαδικασία) δεν κατέθεσε καμία προσφορά – είναι, δε, μια εταιρεία που κατά το παρελθόν, την περίοδο που ο Χατζηγιαννάκης ήταν δήμαρχος, είχε πάρει πολλά έργα στη Σκύρο.

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«Οι αρχές μου και οι αξίες μου δεν είναι α λα καρτ, ούτε ευέλικτες. Για εμένα σήμερα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν», σχολίασε ο Ανδρουλάκης.

Αυτή ακριβώς η φράση χρησιμοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ, για να κατηγορήσει τη Χαριλάου Τρικούπη για συμψηφισμό, κάνοντας λόγο για «εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς»: «Οταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου», ανέφεραν από την Αμαλίας. Και σε αυτό στο ΠΑΣΟΚ σήκωσαν το γάντι: «Το μόνο δίδυμο που αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες είναι το δίδυμο Μητσοτάκη – Τσίπρα. Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις (…) Αλήθεια, αυτό είναι το ύφος και ήθος της rebranded διακυβέρνησης που πρεσβεύετε;», τόνισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Ούτε Αριστερά είστε, ούτε πρόοδος. Εναν προσωπικό μηχανισμό που χορηγεί τη ΝΔ δημιουργήσατε για να πετύχετε τις προσωπικές σας φιλοδοξίες», επεσήμαναν.

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Αγωγή κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου

Όμως η μεταξύ τους σύγκρουση ανέβηκε σε άλλο επίπεδο έντασης, όταν στην ΕΛΑΣ άρχισαν να λένε πως «δεν σήκωσαν κουρνιαχτό» για την υπόθεση της οικογένειας Ανδρουλάκη για τη μίσθωση ακινήτου στο Δημόσιο ούτε για τις συμβάσεις της οικογενειακής επιχείρησης του βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη (για τα σχετικά δημοσιεύματα ο βουλευτής έχει στείλει εξώδικο) έκαναν λόγο για «μονομέτωπες επιθέσεις».

Στην περίπτωση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, που επικαλούμενη την ίδια υπόθεση (OPEN) περιέγραψε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως «αρχή της διαφθοράς», το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό: «Υποδύθηκε τον Αδωνη Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ (…) Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της Δεξιάς», σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.