Δύο πράγματα κατάλαβα μετά την πέμπτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ. Το πρώτο ότι δεν είναι απίθανο να γίνει πραγματικότητα το όνειρο εκατομμυρίων ποδοσφαιρόφιλων και να δούμε εφέτος στον τελικό της διοργάνωσης ένα «κλασικό» Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και μάλιστα στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Και το δεύτερο ότι απαιτούνται για την πρόκριση στην επόμενη φάση τουλάχιστον 10 βαθμοί – πλην συγκλονιστικού απροόπτου. Αυτό το τελευταίο το επισημαίνω διότι μας απασχολεί ενόψει των επόμενων ματς της ΑΕΚ.

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Μουρίνιο

Το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα το βλέπω πιθανότερο από ποτέ για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί οι δυο έχουν ως στόχο το τρόπαιο και έχουν και πρωταγωνιστές που εγγυώνται ότι θα κάνουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια μέχρι τέλους.

Ο Μουρίνιο γύρισε στην Μαδρίτη γιατί ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ και οι συνεργάτες του δεν ξέχασαν ότι στο πρώτο του πέρασμα από εκεί ο Πορτογάλος σταμάτησε το σερί κατάκτησης πρωταθλημάτων από τον Γκουαρντιόλα και την Μπαρτσελόνα.

Όμως ο Μουρίνιο νομίζω πως επέστρεψε γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως αν υπάρχει μια ομάδα ικανή να κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ με αυτόν στον πάγκο της είναι η Βασίλισσα: το να διαχειρίζεται φίρμες δεν είναι για αυτόν πρόβλημα.

Η Ρεάλ δεν παίζει το ποδόσφαιρο που πολλοί περιμένουν. Αλλά κερδίζει κάνοντας συνεχώς ανατροπές. Κι αυτό στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι το βασικό ζητούμενο, όχι στη league phase αλλά στα νοκάουτ ματς.

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Η Μπαρτσελόνα από την άλλη είναι δεδομένο ότι φέτος δεν θα αρκεστεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας: στην Καταλωνία το γνωρίζουν πως μόνο η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ θεωρείται κάτι αληθινά ιστορικό. Το κίνητρό τους να τα καταφέρουν είναι τεράστιο.

Φαβορί

Ωστόσο αυτό που μεγαλώνει τις πιθανότητες να τους δούμε σε ένα τελικό είναι η κατάσταση των υπόλοιπων φαβορί.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου μετράνε τραυματίες. Αυτοί της Παρί (ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ) θα αργήσουν να επιστρέψουν. Αυτοί της Μπάγερν Μονάχου (ο Χάρι Κέιν, ο Ολίσε, ο Γκνάμπρι, ο Ντέιβις) όσο λείπουν είναι αναντικατάστατοι. Τι απομένει; Η αγγλική αντιπροσωπεία. Φέτος δεν είναι και η καλύτερη.

Την Πέμπτη αγωνιστική από τις πέντε αγγλικές ομάδες που παίρνουν μέρος κέρδισε μόνο η Λίβερπουλ: την Κλαμπ Μπριζ. Η Λίβερπουλ βελτιώνεται αλλά όχι τόσο θεαματικά όσο η διοργάνωση απαιτεί – τουλάχιστον για την ώρα. Η καλύτερη αγγλική ομάδα του καιρού μας, η σταθερή Αρσεναλ, δεν είναι εύκολο να φτάσει σε δεύτερο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στη σειρά.

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Οι δυο ομάδες του Μάντσεστερ για διαφορετικούς λόγους αγκομαχούν. Και η Αστον Βίλα νομίζω έχει τρυπήσει το ταβάνι της. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα ψάχνουν ανταγωνιστές.

Δέκα

Στο μεταξύ όλοι ψάχνουν βαθμούς: άλλοι για να βρεθούν στους 8 πρώτους και να αποφύγουν τον πάντα επικίνδυνο ενδιάμεσο γύρο των play offs και άλλοι για να ριζώσουν ή να βρεθούν στους 24 πρώτους που συνεχίζουν.

Η εντύπωση που έχω είναι ότι δέκα βαθμοί για να συνεχίσει μια ομάδα είναι απαραίτητοι – κι ας έχουν προκριθεί τα δυο προηγούμενα χρόνια ομάδες και με εννέα. Η βαθμολογία της league phase, αν δεν τη συνδυάσεις με το πρόγραμμα είναι μαγική εικόνα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας π.χ. σήμερα έχει 10 βαθμούς και είναι πολύ ψηλά: αν δει κανείς το πρόγραμμά της είναι δύσκολο να κερδίσει άλλο ματς καθώς την περιμένουν Ρόμα, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι. Η ταπεινή Βίκινγκ σήμερα έχει 4 μόλις βαθμούς.

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Αν όμως κερδίσει στην έδρα της τις δυο απογοητευτικές ολλανδικές ομάδες, την PSV και τη Φέγενορντ που έχει τέσσερις σερί ήττες μην αποκλείεται να προκριθεί. Γενικά όποιος παίζει τις τελευταίες αγωνιστικές με τη Σλάβια Πράγας, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, τη Λανς και τη Σαμπάχ πρέπει να αισθάνεται τυχερός. Και οι τέσσερις έχουν πει αντίο στη διοργάνωση και κατά βάθος το ξέρουν έστω κι αν τα μαθηματικά δίνουν ελπίδες…

Πόλεμος

Μετά τις ευρωπαϊκές περιπέτειες πάμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται για μια αγωνιστική της Σουπερλίγκ – τη δωδέκατη – που μοιάζει η μέχρι τώρα «μεγαλύτερη μέρα του πολέμου». Στο πρόγραμμα πρώτα απ’ όλα υπάρχει το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ που είναι ένα παιχνίδι που κανείς από τους δύο δεν επιτρέπεται να το χάσει για τελείως διαφορετικούς λόγους. Η ΑΕΚ κάνει πρωταθλητισμό κυρίως συλλέγοντας νίκες στο γήπεδό της.

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Ένα στραβοπάτημα εντός έδρας και μάλιστα σε τέτοιο ματς θα την πάει πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ομάδα που στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει την ΑΕΚ στην έδρα της: το έκανε πέρυσι χάρη σε ένα σόου του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φέτος όμως όχι μόνο δεν έχει τον χαρισματικό αυτό παίκτη αλλά βρίσκεται ήδη 8 βαθμούς από την κορυφή και αυτό τα λέει όλα.

Στρυφνό

Υπάρχει επίσης στο πρόγραμμα ένα Άρης – Ολυμπιακός που είναι ένα εξίσου στρυφνό παιχνίδι. Ο γηπεδούχος Αρης, αν το χάσει, κινδυνεύει να χάσει την επαφή με τους τέσσερις πρώτους ενώ η βασική του επιδίωξη είναι να καταφέρει να μπει σφήνα στην τετράδα που αποτελούν ο ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός επίσης από την πλευρά του δεν έχει περιθώρια απώλειας βαθμών διότι τον βαραίνουν οι πέντε βαθμοί που πέταξε στα ματς με τον ΟΦΗ και τον Βόλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι ακολουθεί και ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ εν μέσω απουσιών και ασταμάτητων υποχρεώσεων. Το ματς είναι πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο σε προγνωστικά γιατί ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη αγνοεί τη νίκη εδώ και τρία χρόνια.

Μια ακόμα

Ωστόσο αυτή την αγωνιστική η προσοχή όλων σχεδόν θα είναι στο Περιστέρι όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Αν καταφέρει και τον φρενάρει, αποσπώντας τουλάχιστον μία ισοπαλία, τα δύο ματς που ακολουθούν στο πρόγραμμα, δηλαδή το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το Άρης – Ολυμπιακός, αποκτούν μικρότερη δραματική διάσταση.

Αν ο Παναθηναϊκός περάσει από το Περιστέρι όποιος χάσει βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια θα μείνει πάρα πολύ πίσω, σε σημείο που δύσκολα μπορεί να πεις ότι κρατά την τύχη στα χέρια του ενόψει της συνέχειας. Αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει για όλους θα είναι μια ακόμα μέρα στη δουλειά.