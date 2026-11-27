Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη

Νέες βολές και αυστηρές προειδοποιήσεις επεφύλασσε για το Μαξίμου ο Κώστας Καραμανλής, ασκώντας κριτική από τη Θεσσαλονίκη σε τρία πεδία – στο ενεργειακό, στο αγροτικό, στο οικονομικό – και ταράζοντας τα εσωκομματικά νερά, έναν μήνα από την προηγούμενη αιχμηρή ομιλία του στην Αθήνα για τα εθνικά, τότε.

Οι χθεσινοβραδινές διατυπώσεις του στη λήξη συνεδρίου για την περιφερειακή ανάπτυξη με αφορμή τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, το οποίο άνοιξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μπήκαν στο γαλάζιο μικροσκόπιο, καθώς η κυβέρνηση προβληματίζεται παρασκηνιακά για τις αντανακλάσεις που δημιουργούν στη νεοδημοκρατική βάση οι εμφανίσεις του πρώην πρωθυπουργού.

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Βολές για το Αγροτικό

Ενόψει των (πρώτων) αγροτικών πληρωμών την ερχόμενη Δευτέρα, που αποτελούν κρας τεστ για την κυβέρνηση, ο Καραμανλής εμμέσως αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέμεινε στη σκληρή στάση του περασμένου Μαΐου, όταν μιλούσε για πελατειακή αντίληψη στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Το επανέλαβε χθες από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: «Η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων» και «οι καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων» ήρθαν «να σωρευτούν σε χρόνιες παθογένειες» και, κατά τον Καραμανλή, να προστεθούν στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ο οποίος «βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα».

Εξάλλου κάρφωσε τις «πυροσβεστικές παροχές», την «επιδοματική πολιτική» και τα «μπαλώματα» για πρόσκαιρη, όπως τόνισε, ικανοποίηση πότε των αγροτών, πότε των κτηνοτρόφων ή των αλιέων.

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«Δεν αποσοβούμε με τρόπο βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή» ανέφερε και πρότεινε στροφή του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση συλλογικών σχημάτων – ο ίδιος είναι, όπως θύμισε, επικεφαλής ενός τέτοιου συνεταιριστικού σχήματος, της ΣΕΚΕ.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί ξανά το Σάββατο ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (κι εκείνος έχει πετροβολήσει το Μαξίμου ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ»), ο Καραμανλής μίλησε για «βιαστικές αποφάσεις» στο ενεργειακό, όπως «το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία».

Προ ημερών ο Σαμαράς εισηγούνταν δημοσίως την επαναλειτουργία της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», ενώ ο Μακεδόνας θύμισε με νόημα ότι η Γερμανία λειτουργεί πλήρως τα εργοστάσια ηλεκτρικής παραγωγής με άνθρακα «για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κρίσιμη συγκυρία». Εξάλλου έθεσε ως προϋπόθεση την ανάπτυξη της χώρας με την επαρκή και φθηνή ενέργεια.

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Στο φόντο της ακρίβειας, επεσήμανε την «απόκλιση» ανάμεσα στην «οικονομική ανάκαμψη» και στην «κοινωνική ευημερία» – πρόκειται για στοίχημα που οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους ότι η κυβέρνηση δεν έχει κερδίσει ακόμα – σχολιάζοντας τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών, τον μέσο μισθό «του 2024 που είναι 25% χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου», το χάσμα μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης χώρας. «Η Ελλάδα αναπτύσσεται μονόπλευρα (…) Χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο σχέδιο ανάταξης της ελληνικής περιφέρειας» προειδοποίησε ο Καραμανλής.

Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε το Δημογραφικό «βόμβα στα θεμέλια της χώρας», ενώ ώρες πριν ο Βενιζέλος ανέφερε ότι «είμαστε καθηλωμένοι πρωτίστως για δημογραφικούς λόγους, χωρίς να υποτιμώ και να μηδενίζω τίποτα». Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη ο Βενιζέλος πρότεινε να αποκτήσει «μητροπολιτική αυτοδιοίκηση» και να δημιουργηθεί εκεί έδρα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – «μία θυγατρική για την περιφέρεια».

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Εσωκομματικές γκρίνιες

Και ενώ στο εσωτερικό της ΝΔ κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων έως το τέλος του έτους, το κλίμα παραμένει βαρύ για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου.

Η γκρίνια και οι αποστάσεις από τους χειρισμούς Λιάκου έρχονται στο προσκήνιο με τοποθετήσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Αδωνις Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Βασίλης Κικίλιας κ.ά.). Χαρακτηριστικό το «εγώ θα είχα παραιτηθεί» από τον Αγγελο Συρίγο.

Η κυβέρνηση επιμένει να οχυρώνεται στο επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» και προσπαθεί να στρέψει τον προβολέα στον Αλέξη Τσίπρα με την υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Πάντως στον υφυπουργό Εσωτερικών δεν δόθηκαν ευρείες αρμοδιότητες, όπως η Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πηγαίνει στον υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο.