Ο πιο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης της εποχής μας δεν έχει κρύψει τι πιστεύει για την Ακροδεξιά. Πριν από λίγο καιρό, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ως καλεσμένος στη δημοφιλέστερη ραδιοφωνική εκπομπή της χώρας του (το «Hoy por Hoy», που έχει κατά μέσο όρο 3,5 εκατ. ακροατές την ημέρα), δήλωσε πως ανησυχεί ότι ένας κυβερνητικός συνασπισμός των συντηρητικών με το ακροδεξιό Vox θα μπορούσε να επαναφέρει τη λογοκρισία. Οι τελευταίοι, είπε, δεν λένε τη λέξη λογοκρισία, αλλά μιλάνε για λογοκρισία. Και προειδοποίησε πως αν πέσουν μέσα τα γκάλοπ, έρχεται «ένα σκληρό ταξίδι μέσα στην έρημο».

Δεύτερη

Η Καγιετάνα Αλβάρεθ δε Τολέδο είναι η επιλογή του Φεϊχό για τη δεύτερη θέση του μαδριλένικου ψηφοδελτίου του Λαϊκού Κόμματος, μια θέση που κουβαλά πολιτικούς συμβολισμούς – αφού επικεφαλής σ’ αυτό τίθενται συνήθως υποψήφιοι πρωθυπουργοί κι έπονται οι στενότεροι σύμμαχοί τους. Πολλοί τη βλέπουν ως την επόμενη υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας. Αλλοι τη μισούν κι άλλοι τη λατρεύουν. Ολοι όμως συμφωνούν ότι δεν ακολουθεί πάντα την κομματική γραμμή ευλαβικά. Εχει επικρίνει ακόμη και τον τωρινό της αρχηγό. Μπορεί να την ακούμε συχνά, επομένως.

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Απόφοιτος

Είναι νέος, ντύνεται κάζουαλ και φοράει σκουλαρίκι. Ο Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο δεν μοιάζει εμφανισιακά με τυπικό ακροδεξιό, αλλά είναι το ανερχόμενο αστέρι του Vox. Αραδιάζει όλα τα SOS του ιδεολογικού του χώρου για το μεταναστευτικό και τη στεγαστική κρίση.

Απευθύνεται σε νέους κι εργατική τάξη, ελπίζοντας να τους προσελκύσει στο κόμμα του. Εχει αποφοιτήσει από μια σχολή για πολιτικούς που ίδρυσε η ανιψιά της Λε Πεν, Μαριόν Μαρεσάλ, η οποία άνοιξε παράρτημα στη Μαδρίτη το 2020. Δηλαδή, έχει διδαχθεί από τη γαλλική δυναστεία του δεξιού λαϊκισμού.

Βάσκοι

«Η πλειονότητα της Χώρας των Βάσκων είναι κοινωνικά προοδευτική και υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας», είπε στο Politico o Γκόρκα Ελεχαμπαριέτα Ντίαθ, που ξανακατεβαίνει υποψήφιος γερουσιαστής με το αριστερό αυτονομιστικό ΕΗ Bildu.

Η ισπανική Δεξιά σχεδόν μισεί το κόμμα του, το βλέπει ως διάδοχο της ΕΤΑ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κερδίσει το κεντροδεξιό Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα. Το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της ισπανικής πρωτεύουσας με τους Βάσκους, εφόσον σχηματιστεί κυβέρνηση Δεξιάς – Ακροδεξιάς, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν.