Προθεσμία για συμφωνία με τη Μονή Σινά έως το τέλος του έτους δίνει η αιγυπτιακή κυβέρνηση - Ο ασθενής Αρχιεπίσκοπος και η αδελφότητα «στον αυτόματο»

Συνθήκες νέου αδιεξόδου δημιουργούνται στην υπόθεση της Μονής Σινά, παρά τη, δημόσια και γραπτώς, εκπεφρασμένη βούληση του Αρχιεπισκόπου Συμεών από τις 24 Οκτωβρίου, να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας για το νομικό και λειτουργικό καθεστώς που θα διέπει τη μονή στο μέλλον.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά την πορεία των συνομιλιών, οι αιγυπτιακές Αρχές, διαπιστώνοντας τη νέα κωλυσιεργία, προχώρησαν σε νεότερη ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο, πως αναμένουν μια ανταπόκριση από πλευράς μονής έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

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Η ενημέρωση για τη νέα προθεσμία φέρεται πως έγινε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών και ακολούθως ενημερώθηκε η Αθήνα. Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αναβολή, η οποία δίδεται.

Σε Αθήνα και Κάιρο, σε διπλωματικό και εκκλησιαστικό επίπεδο, συνεκτιμάται ωστόσο ότι έχει έρθει η ώρα των άμεσων κυβερνητικών πρωτοβουλιών μέσα στο πολύ καλό κλίμα των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισαν την πρωτοβουλία Συμεών να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας, τέσσερις εκκλησίες (Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Ελλάδος και Κύπρου) προέτρεψαν αντιστοίχως τον Συμεών – και πλέον «ο Συμεών προτάσσει την ευθύνη του», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η πραγματικότητα για την υπόθεση Σινά έχει τρία «πρόσωπα»:

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Πρώτον, υπάρχει η παρατεταμένη ασθένεια του ηγουμένου, Αρχιεπισκόπου Συμεών, η οποία τον κρατάει καθηλωμένο στην Αθήνα εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν λειτούργησε προχθές στο εορτάζων μετόχι της μονής στην Αθήνα, ανήμερα την Αγία Αικατερίνη, ενώ θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορέσει να ταξιδέψει για το Σινά και να προστεί των λειτουργιών στη Μονή Αγίας Αικατερίνης στις 8 Δεκεμβρίου, εορτή της προστάτιδας Αγίας με το Πατρώο Ημερολόγιο. Επί τρεις μήνες δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια παρουσία του.

Δεύτερον, η κατάσταση στη σιναϊτική αδελφότητα παραμένει συγκεχυμένη, καθώς έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται διάφορες τάσεις.

Υπάρχουν πάντα αυτοί που αμφισβητούν την ικανότητα του Συμεών να προΐσταται και αναπτύσσουν σενάρια για το πώς και πότε θα κινηθούν με βάση το καταστατικό και τους κανόνες και υφίσταται τελευταία και μια ομάδα που έχει άμεση σχέση με νομικούς – πολιτικούς κύκλους στην Αθήνα, οι οποίοι «καλοβλέπουν» τη χρονική καθυστέρηση, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια συμφωνία μέχρι τις εκλογές του 2027 και το ζήτημα να επανεξεταστεί «επί νέας βάσεως μετά τις εκλογές και τη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού».

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Τρίτον, υπάρχει το εποπτεύων πνευματικά τη μονή και τον Αρχιεπίσκοπο, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Μέχρι σήμερα παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και τηρεί διακριτική στάση.

Ομως το «ανεξέλεγκτο» που τείνει να δημιουργηθεί «στη μοναστική μάνδρα του Σινά» προβληματίζει εντόνως και δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας που διαθέτει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων είναι βέβαιο ότι δεν θα δεχθεί «να αναπτυχθεί ανυπακοή».

Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται τις προσεχείς ημέρες και με αφορμή την εορτή της Αγίας Αικατερίνης με το Πατρώο Ημερολόγιο, να μεταβεί αντιπροσωπεία στο Σινά για να διαπιστώσει εκ του σύνεγγυς τα όσα συμβαίνουν στην αδελφότητα. Τέλος, αντίστοιχες επικοινωνίες υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες και με τον ασθενούντα ηγούμενο στην Αθήνα.