Μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή «σκοτώνονται» με χοντρούς χαρακτηρισμούς το ένα απέναντι στο άλλο, όμως η συνεργασία του Χάρη Δούκα με τον Κώστα Ζαχαριάδη στον Δήμο Αθηναίων συνεχίζεται – και μάλιστα επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές.

Όπως, για παράδειγμα, στη Θήβα, όπου οι δυο τους θα εμφανιστούν προσκεκλημένοι την Κυριακή, σε εκδήλωση που διοργανώνει η νέα παράταξη Δημότες εν Δράσει στο συνεδριακό κέντρο του δήμου – η νέα παράταξη, που επί της ουσίας τώρα ιδρύεται, είναι θεωρητικά ανεξάρτητη, αν και οι γνωρίζοντες την τοπική ανθρωπογεωγραφία λένε πως ο υποψήφιος δήμαρχος που θα την εκπροσωπήσει είναι κοντά στην Αμαλίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Υπό ίδρυση

Στην κεντρική πολιτική σκηνή, από την άλλη, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν συνυπάρχουν και τόσο αρμονικά. Και η Θεώνη Κουφονικολάκου, αλλά και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου (που θα λάβει και αγωγή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ) υπενθύμιζαν πως η ΕΛΑΣ δεν έβγαλε άχνα για το μισθωμένο (από το Δημόσιο) ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, που βγήκε στην επιφάνεια λίγα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες». Δεν θα μπορούσε βέβαια να το έχει σηκώσει επίσημα το θέμα τότε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν υπήρχε – για την ακρίβεια, ιδρύθηκε 12 μέρες ακριβώς μετά τα σχετικά δημοσιεύματα. Επίσημα μιλάμε πάντα, γιατί ανεπίσημα είναι άλλη κουβέντα, ίσως αρκετά μεγαλύτερη.

Χωρίς σχόλια

Για το θέμα του Μίλτου Χατζηγιαννάκη μόνο ένα κόμμα δεν έχει βγάλει άχνα – και αυτό δεν είναι άλλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν, δε, ρωτήθηκαν σχετικά οι εκπρόσωποί του στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μπρίφινγκ για την υπόθεση που συζητείται και αφορά τις εταιρείες του, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος ήταν ασυνήθιστα φειδωλός, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «παρακολουθεί προσεκτικά και αυτό το ζήτημα», χαρακτηρίζοντας την κουβέντα που έχει ανοίξει «αποπροσανατολιστική για το κρίσιμο θέμα του ιδιωτικού χρέους» – γι’ αυτό και έχουν συνειδητά επιλέξει να απέχουν από τα τηλεοπτικά πάνελ αυτές τις μέρες. Έχουν διαλέξει, φαίνεται, στον ΣΥΡΙΖΑ, το πεδίο που θέλουν να παίξουν και δεν θα κάνουν βήμα παραπάνω.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τους θέλει

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο θέμα της Θεοδώρας Τζάκρη, πως υπάρχει κανονισμός στο καταστατικό τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλει να υπερβεί – όπως επίσης έχουν ξεκαθαρίσει τα πιθανά παραθυράκια ώστε κάτι τέτοιο να συμβεί. Εκείνη επιμένει και εμφανίζεται υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποκαλύπτει αν και τι έχει συζητήσει, όμως επιμένει να εκτιμά πως θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής το 2027. Η δική της, πάντως, μετακίνηση, ίσως επηρεάσει μια άλλη, προς την ΕΛΑΣ –της δώσει, δηλαδή, δικαιολογία, γιατί από πολλούς θεωρείται «κλεισμένη». Δεν αφορά γυναίκα, αλλά άνδρα, πρώην υπουργό και (εδώ και κάποιους μήνες) πρώην ΠΑΣΟΚ.

Απορία

Μήπως τελικά το αφήγημα της εντιμότητας είναι το πιο ριψοκίνδυνο απ’ όλα;