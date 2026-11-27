Τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί διεκδικούν ρόλο στην επόμενη ημέρα της Ισπανίας, ενώ μια καταλανή ακροδεξιάπολιτικός αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην περιφέρειά της

Αυτό που οι Ισπανοί αποκαλούν «fiesta de la democracia», γιορτή της δημοκρατίας, πλησιάζει. Οι εκλογές της Κυριακής γίνονται σε ένα έντονα πολωτικό κλίμα και όλοι κατανοούν πως η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής.

Το εκκρεμές αναμένεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να στραφεί προς τα δεξιά, έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης υπό τον Πέδρο Σάντσεθ.

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Το διακύβευμα αυξάνεται επίσης από την αναμενόμενη παρουσία του ακροδεξιού κόμματος Vox στον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό – την πρώτη φορά που η Ακροδεξιά μπορεί να βρεθεί στην κυβέρνηση από την αποκατάσταση της δημοκρατίας τη δεκαετία του 1970.

Πολλοί δημοσκόποι προβλέπουν μια από τις υψηλότερες προσελεύσεις που έχουν καταγραφεί – μιλούν ακόμα και 75%. Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις είναι γεμάτες κόσμο και οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι Ισπανοί παρακολουθούν τα ντιμπέιτ, όπως αυτό που έγινε χθες το βράδυ με τη συμμετοχή των 4 πολιτικών ηγετών: Σάντσεθ, Φεϊχό, Αμπασκάλ και Κολάου.

Ποιος θα είναι καθοριστικός παράγοντας για το αποτέλεσμα; Ο θυμός, απαντούν οι πολιτικοί αναλυτές, και μάλιστα ο ανδρικός θυμός. Οι ποιοτικές αναλύσεις δείχνουν πως πολλοί νέοι άνδρες, θυμωμένοι, στρέφονται προς την Ακροδεξιά.

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Την Ακροδεξιά που, ακολουθώντας την τραμπική πρακτική μιλά για «pucherazo» (εκλογική απάτη) με τις επιστολικές ψήφους και με τις ψήφους των πολιτών του εξωτερικού που έχουν λάβει την ισπανική υπηκοότητα, μέσω του λεγόμενου Νόμου των Εγγονιών.

Οι πολίτες καλούνται να αναδείξουν τα μέλη του 16ου κοινοβουλίου με φόντο την οξεία στεγαστική κρίση και την κοινοβουλευτική απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη πολιτική καμπή – σαν ένας κυβιστικός πίνακας του Πικάσο γεμάτος αντιθέσεις και έντονες γραμμές.

1. Πέδρο Σάντσεθ

Κάλεσμα στους Ισπανούς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες έκανε, χθες, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «El Pais» εκτίμησε ότι μια συμμετοχή 75% στις εκλογές της Κυριακής μπορεί να εξασφαλίσει μια προοδευτική πλειοψηφία 176 εδρών στο κοινοβούλιο.

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Παράλληλα, κατηγόρησε τη δεξιά αντιπολίτευση για «προληπτικό τραμπισμό» και αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας, υπερασπιζόμενος τον οικονομικό και κοινωνικό απολογισμό της κυβέρνησής του.

«Ο Φεϊχό και ο Αμπασκάλ επιδίδονται σε μια μορφή προληπτικού τραμπισμού», ανέφερε. Υποστηρίζει ότι οι ηγέτες του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox αμφισβητούν ανοιχτά την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας (όπως την επιστολική ψήφο στα προξενεία), εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα αποδεχθούν το αποτέλεσμα σε περίπτωση οριακής ήττας.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την επερχόμενη αναμέτρηση ως επιλογή μεταξύ προόδου και οπισθοδρόμησης, υπενθυμίζοντας ότι «η τελευταία φορά που κυβέρνησε η Ακροδεξιά στην Ισπανία ήταν επί δικτατορίας Φράνκο».

Υπερασπιζόμενος την οκταετή διακυβέρνησή του, ο Σάντσεθ προτάσσει τα 22,6 εκατομμύρια εργαζομένων, την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 75%, τη δημιουργία 900.000 θέσεων εργασίας για νέους και την ενίσχυση του αποθεματικού ταμείου συντάξεων στα σχεδόν 20 δισ. ευρώ.

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Για την επόμενη τετραετία δεσμεύεται να αντιμετωπίσει δυναμικά τη στεγαστική κρίση και να κατοχυρώσει συνταγματικά τις συντάξεις και το δικαίωμα στην άμβλωση, ενώ αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ευκαιρία ανάπτυξης.

2. Αλμπέρτο Νουνιές Φεϊχό

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκλογές της Κυριακής θα δώσουν στον 65χρονο Αλμπέρτο Νουνιές Φεϊχό, ηγέτη του δεξιού Λαϊκού Κόμματος, την ευκαιρία να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο – η προσωπικότητά του.

Οι περισσότεροι Ισπανοί τον θεωρούν έναν διεκπεραιωτικό πολιτικό που δεν μπορεί να συγκριθεί με το χάρισμα του σοσιαλιστή νυν πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ή τη βροντώδη οργή του Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Vox και πιθανού εταίρου του στον συνασπισμό. Η στρατηγική του Φεϊχό είναι να εκμεταλλευτεί τη δημόσια δυσαρέσκεια για τον Σάντσεθ.

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Αλλά η πορεία του προς την εξουσία εξαρτάται από την επίτευξη μιας συνδυαστικής πλειοψηφίας με το Vox, το οποίο στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει 18-20% σε μεγάλο βαθμό εις βάρος του Λαϊκού Κόμματος του Φεϊχό. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η πρώτη ισπανική κυβέρνηση με ακροδεξιούς υπουργούς από το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο.

«Ολα έχουν να κάνουν με την εικόνα του», λέει ο Ντιέγκο Μο Γκρόμπα, καθηγητής πολιτικών επιστημών. «Ο Φεϊχό έχει ένα πολύ τεχνοκρατικό προφίλ, πολύ διευθυντικό. Αλλά αυτές τις μέρες οι άνθρωποι αναζητούν συναισθηματικούς ηγέτες – και σε αυτόν τον τομέα δεν έχει τα εργαλεία, δεν έχει την αύρα, δεν έχει ό,τι χρειάζεται». Αν καταλήξει στην εξουσία με το Vox, το μέλλον της Ισπανίας θα εξαρτηθεί από το αν ο Φεϊχό μπορεί να χαλιναγωγήσει τις εμπρηστικές ιδέες της Ακροδεξιάς ή αν αποφασίσει να ασπαστεί τις πολωτικά ακραίες θέσεις της.

3. Σαντιάγκο Αµπασκάλ

Ο Σαντιάγκο Αμπασκάλ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox της Ισπανίας, επαναλαμβάνει ένα ερώτημα στους αντιπάλους του στα debate. «Τι είναι γυναίκα;», ρωτά. Για τον 50χρονο υπερσυντηρητικό εθνικιστή που μπορεί να μπει στην κυβέρνηση της Ισπανίας ως εταίρος του Λαϊκού Κόμματος, ήταν ένας τρόπος να συγχωνεύσει δύο απόψεις του Vox: τον πολιτισμικό πόλεμο για το φύλο και τον συναγερμό για τα ήθη.

Στο στόχαστρό του βρισκόταν ένας νόμος για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σάντσεθ. Γεννημένος στο Μπιλμπάο και πρώην μέλος του Λαϊκού Κόμματος, ο Αμπασκάλ παρουσιάζεται ως πολιτικός που «καταλαβαίνει τον λαό».

Από το 2014 όταν ανέλαβε την ηγεσία του Vox, το έχει οδηγήσει από την αφάνεια στα πρόθυρα της εξουσίας. Τι θέλει, όμως, ο Αμπασκάλ για να στηρίξει μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος; Ενας στόχος του είναι η κατάργηση του νομοσχεδίου για τα τρανς άτομα και ένας νόμος για τη βία με βάση το φύλο, ο οποίος, σύμφωνα με τον ακροδεξιό πολιτικό «προδίδει τις γυναίκες».

Αλλά λέει κι άλλα. Απορρίπτει την αγωνία για την άνοδο της θερμοκρασίας ως «κλιματικό φανατισμό» και θέλει να χρησιμοποιούνται περισσότερα ορυκτά καύσιμα. Ζητά επίσης ναυτικό αποκλεισμό κατά των σκαφών των μεταναστών και προειδοποιεί στις ομιλίες του για «μουσουλμανική εισβολή».

Θέλει να καταργήσει νόμους που έχουν εδραιώσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, έχουν διευρύνει την πρόσβαση στις αμβλώσεις και έχουν αποποινικοποιήσει την ευθανασία. «Ο Αμπασκάλ είναι φιλόδοξος», λέει ο δημοσιογράφος Γκονζάλες Κιρός, «ότι η Δεξιά είχε παραμελήσει ένα μέρος του κοινού της και πήρε θέση για να το εκμεταλλευτεί».

4. Άντα Κολάου

Η ηγέτιδα του αριστερού συνασπισμού «Ευρύ Μέτωπο» της Ισπανίας ζητά τη δραστική επανεξέταση ολόκληρου του συστήματος ενοικίασης κατοικιών της χώρας και περιέγραψε την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας – τη σπίθα για τις πανεθνικές διαμαρτυρίες που με τη σειρά τους πυροδότησαν τις πρόωρες γενικές εκλογές της Κυριακής – ως «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τους απελπισμένους ενοικιαστές. «Δεν μας ενδιαφέρουν οι μικρές αλλαγές», λέει η Αντα Κολάου, πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης. «Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε ολόκληρο τον τομέα των ενοικιάσεων».

Η δημόσια αγανάκτηση για την έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο ώθησε την κυβέρνηση να προτείνει μια σειρά από αλλαγές στους νόμους περί στέγασης της Ισπανίας.

Αφού οι προτάσεις καταψηφίστηκαν από έναν συνδυασμό δεξιών κομμάτων και καταλανών εθνικιστών, ο Σάντσεθ προκήρυξε εκλογές. Η 52χρονη πολιτικός που αποχώρησε από το πολιτικό προσκήνιο πριν από τρία χρόνια, όταν δεν κατάφερε να κερδίσει μια τρίτη θητεία ως δήμαρχος της Βαρκελώνης, λέει ότι η υποστήριξη του αριστερού συνασπισμού σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών θα εξαρτηθεί από το αν θα συμφωνήσει να απαλλοτριώσει περιουσίες που ανήκουν στα λεγόμενα funds-όρνεα.

Η συμμαχία «Ευρύ Μέτωπο» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο για να ενώσει κόμματα στα αριστερά των Σοσιαλιστών και όρισε την Κολάου ως υποψήφια για πρωθυπουργό στις 12 Οκτωβρίου. «Οταν είδα πόσοι άνθρωποι έβγαιναν στους δρόμους, τότε συμφώνησα να είμαι υποψήφια», είπε.

«Σκέφτηκα, αν μπορώ να είμαι χρήσιμη τώρα, πρέπει να συμμετέχω 100%. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω την επιστροφή του φασισμού σε αυτή τη χώρα».

5. Σίλβια Οριολς

Το ακροδεξιό αυτονομιστικό κόμμα Καταλανική Συμμαχία, που ιδρύθηκε πριν από 6 χρόνια, κέρδισε δύο από τις 135 έδρες στις περιφερειακές εκλογές της Καταλωνίας το 2024 και τώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, με ορισμένες προβλέψεις για 30 έδρες.

Ο ασυμβίβαστος αυτονομισμός της ηγέτιδάς του Σίλβια Οριολς απευθύνεται στους ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί από το αδιέξοδο κίνημα, ενώ η αντι-ισλαμική και αντιμεταναστευτική ρητορική της προσελκύουν υποστήριξη από την άκρα Δεξιά.

Η 42χρονη πρώην γραμματέας αρνήθηκε να πάρει μέρος στις εκλογές της Κυριακής, καθώς κάτι τέτοιο όπως λέει «θα ισοδυναμούσε με την έγκριση ή την εξομάλυνση του αποικιακού καθεστώτος υπό το οποίο ζούμε». Η άνοδος της Οριολς απορροφά ψήφους από τα παραδοσιακά ανεξάρτητα κόμματα της Καταλωνίας, ιδιαίτερα το κεντροδεξιό Junts του Κάρλες Πουτζντεμόν.

Με τον φονταμενταλισμό της, τα κεντρώα καταλανικά κόμματα μπορεί να κλείσουν την πόρτα στον Πέδρο Σάντσεθ αν χρειαστεί ξανά τις ψήφους τους. Η απροθυμία της Οριολς να συνεργαστεί με την ισπανική Δεξιά – και η απροθυμία των περισσότερων καταλανικών κομμάτων να συνεργαστούν μαζί της – κινδυνεύει να βυθίσει τη δεύτερη πλουσιότερη περιοχή της Ισπανίας σε αναταραχή.

Ποια είναι η σχέση της με άλλες πολιτικούς της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Έχει δηλώσει ότι «θαυμάζει» το θάρρος της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αλλά για τη Μαρίν Λε Πεν λέει ότι «κάνει λάθος» υποστηρίζοντας πως το ισλάμ είναι συμβατό με τη Γαλλία.