Η διάσημη δημοσιογράφος Αν Απλμπαουμ έγραφε πρόσφατα ότι ο αυταρχισμός έλκει γιατί εξασφαλίζει ηρεμία, τάξη, ασφάλεια, σταθερότητα και καμία δύσκολη συζήτηση.

Παραπέμποντας στην έρευνα της ψυχολόγου Κάρεν Στένερ, περιέγραφε ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα κλειστόμυαλοι, απλώς τους κουράζει η πολυπλοκότητα. Τους ενοχλούν ο θόρυβος της δημοκρατίας, οι ατελείωτοι καβγάδες και η διαφωνία που δεν καταλήγει πουθενά. Κάποια στιγμή αρχίζουν να αναζητούν κάποιον να τους απαλλάξει από όλα αυτά.

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Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς σε όλα για να αναγνωρίσει το μοτίβο. Αρκεί να ακούσει την προεκλογική ρητορική της κυβέρνησης, που σχηματοποιείται ολοένα πιο καθαρά γύρω από τη σταθερότητα.

Η ΝΔ ζητά αυτοδυναμία όχι τόσο για όσα θα κάνει, όσο για όσα υπόσχεται να μας γλιτώσει. Τις συνεργασίες, τις διαπραγματεύσεις, τις δεύτερες κάλπες, τον «πολυκερματισμό». Ή αυτοί ή το χάος. Η πολιτική γίνεται δίλημμα δύο επιλογών, από τις οποίες η μία δεν είναι καν επιλογή.

Το επιχείρημα αυτό δεν απευθύνεται στη λογική αλλά στην κούραση. Δεν σου λέει «έχουμε δίκιο», σου λέει «μην μπλέκεις». Η διαπραγμάτευση βαφτίζεται αστάθεια, ο συμβιβασμός αδυναμία, ο αντίλογος θόρυβος.

Το έδαφος, βέβαια, είναι πρόσφορο, και δεν είναι μόνο πολιτικό. Στην καθημερινότητά μας η διαφωνία βιώνεται όλο και περισσότερο ως απειλή και όλο και λιγότερο ως ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Βασικά κερδίζει όποιος φωνάξει πιο δυνατά. Το ερώτημα δεν είναι «τι λες» αλλά «με ποιον είσαι». Και αυτό δεν είναι αποκλειστικότητα μιας παράταξης, διατρέχει όλο το φάσμα.

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Η ειρωνεία όμως βρίσκεται αλλού. Η ίδια εξουσία που πουλάει απλότητα κατηγορεί τους άλλους για απλοϊκότητα.

Μιλά με περισπούδαστο ύφος για λαϊκισμό. Επιστρατεύει τη Σικελική Εκστρατεία για να μας θυμίσει ότι ο λαός δεν έχει πάντα δίκιο. Αντιμετωπίζει τους επικριτές της ως ανθρώπους που αδυνατούν να συλλάβουν τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Και την ίδια ώρα απευθύνεται στον ίδιο λαό με ένα σύνθημα που χωράει σε αφίσα.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ότι κάποιοι πολίτες κουράζονται από την πολυπλοκότητα. Είναι ότι κάποιοι έχουν βρει τρόπο να κερδίζουν από αυτή την κούραση.

Η δημοκρατία δεν είναι ήσυχη. Είναι μια ατέρμονη σύγκρουση, μια δύσκολη συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ. Όποιος υπόσχεται να σε απαλλάξει από αυτήν δεν σου προσφέρει σταθερότητα. Σου ζητάει να σωπάσεις.