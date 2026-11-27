Πώς είναι δυνατόν η πρόσφατη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα το εμπόριο τροφίμων, τις εκπομπές ρύπων και μια περιορισμένη κινητικότητα νέων ανθρώπων να θεωρηθεί «ιστορική», όπως δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ;

Μήπως πρόκειται για τη συνηθισμένη δόση υπερβολής με την οποία περιγράφουν οι πολιτικοί ηγέτες την οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους, οσοδήποτε γλίσχρα;

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Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Για παραπάνω από μία δεκαετία η πολιτική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κολλημένη στον αστερισμό του Μπρέξιτ, μιας τραυματικής πολιτικής εμπειρίας που – πέρα από τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε – δίχασε τη βρετανική κοινωνία και ανέδειξε νέες διαχωριστικές γραμμές, οδηγώντας σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Πολιτικοί όπως ο συντηρητικός Μπόρις Τζόνσον κι ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ στοιχημάτισαν σε αυτό τον διχασμό και αποκόμισαν σημαντικά – αν και συχνά πρόσκαιρα – πολιτικά κέρδη από τη ριζοσπαστικοποίηση του αγγλικού εθνικισμού, κυρίως έξω από τις μεγάλες πόλεις καθώς και στις κοινότητες της Βόρειας Αγγλίας που έχουν σημαδευτεί από την αποβιομηχάνιση και τη συνακόλουθη οικονομική καχεξία. Έτσι κατέλυσαν την πολιτική κυριαρχία του Εργατικού Κόμματος σε πολλές από αυτές τις περιοχές και προκάλεσαν μια γενική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

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Η συμφωνία που υπογράφτηκε στις 20 Νοεμβρίου είναι το πρώτο βήμα σε μια συντεταγμένη προσπάθεια να γυρίσει η χώρα σελίδα και να αναστρέψει την πολιτική ζημιά του Μπρέξιτ, αλλάζοντας τους όρους της εγχώριας συζήτησης.

Σε έναν κόσμο πιο επικίνδυνο και κυνικό απέναντι στα ανίσχυρα κράτη έχει περισσότερη αξία η εμβάθυνση της διακρατικής συνεργασίας παρά μια νοσταλγική και ανάδελφη ανεξαρτησία. Σε μια κοινωνία που στενάζει από την ακρίβεια, την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης και την απουσία προοπτικών ουσιαστικής απασχόλησης για τους πολλούς, είναι κούφιο να αναζητάς ποιος είναι ο πατριώτης και ποιος ο προδότης.

Αυτό που προέχει είναι η πολιτική να παίρνει μέτρα που κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, με σκοπό να μην αφήσει κανένα πίσω. Η αληθινή βάση της ενότητας μιας πολιτικής κοινότητας είναι η έτσι εννοούμενη μέριμνα για όλους, όχι η αντιπαράθεση με κάποιον τοτεμικό εχθρό.

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Γι’ αυτό το κορυφαίο πολιτικό διακύβευμα δεν είπε πολλά στις δηλώσεις του ο Μπέρναμ. Προτίμησε να σχολιάσει τα οικονομικά πλεονεκτήματα της συμφωνίας. Αλλά ακόμη κι έτσι, άφησε να διαφανεί η απώτερη στρατηγική του.

Για παράδειγμα, εξήγησε πώς το πρόγραμμα κινητικότητας αποσκοπεί να δώσει διεξόδους στους νέους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια των τελευταίων ετών και έχουν δει τους ορίζοντες να κλείνουν γύρω τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, τους επόμενους μήνες θα υποστηρίξει ότι τα οφέλη από την περαιτέρω επαναπροσέγγιση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, που σχεδιάζει, θα διαχυθούν πλατιά στη βρετανική κοινωνία.

Αυτή η στρατηγική έχει ρίσκα. Δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε τη δυσκολία της διαπραγμάτευσης, ούτε την πολυπλοκότητα της οικονομικής πρόκλησης, ούτε το βάθος της απογοήτευσης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όταν τεθεί το ερώτημα ποια θα είναι η μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, οι θιασώτες του Μπρέξιτ θα αδράξουν την ευκαιρία να αναμοχλεύσουν τα παλιά πολιτικά πάθη. Αν, όμως, η κυβέρνηση συνεχίσει να πολιτεύεται με γνώμονα μια πειστική αντίληψη μέριμνας για όλους, τότε ίσως καταφέρει να τους βγάλει εκτός θέματος.

Ο Δημήτρης Κυρίτσης είναι αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου και Συνταγματικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Εσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο