Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα και του Ολυμπιακού, Λάκης Παπαγγέλης, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Βασίλης (Λάκης) Παπαγγέλης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (27/11), σε ηλικία 67 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Υπήρξε ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορία του ΠΑΣ Γιάννινα.

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Ξεκίνησε από τα τμήματα του ερασιτέχνη και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 1977, με προπονητή τον Αντώνη Γεωργιάδη.

Αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΣ μέχρι το 1984, καταγράφοντας 129 συμμετοχές και 8 γκολ στην Α’ Εθνική, ως κεντρικός αμυντικός.

Εκείνη τη χρονιά πήρε τη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1987, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα συμμετείχε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το 1987 επέστρεψε στα Γιάννινα και συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 1991. Στη δεύτερη θητεία του κατέγραψε ακόμη 70 συμμετοχές και 3 γκολ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για μικρότερα χρονικά διαστήματα στον Όλυμπο Κέρκυρας, τον Ναυπακτιακό και τον Θεσπρωτό.

Πέρα από την παρουσία του σε συλλογικό επίπεδο, εκπροσώπησε και την Ελλάδα.

Το 1983 συμμετείχε με τη Μεσογειακή ομάδα ποδοσφαίρου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Καζαμπλάνκα, ενώ αγωνίστηκε και με την Ολυμπιακή ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.