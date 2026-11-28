Η First Citizens Bank αναλαμβάνει τους καταθέτες της τράπεζας, ενώ το κόστος για το ομοσπονδιακό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,83 δισεκατομμύρια δολάρια

Μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές καταρρεύσεις των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς οι αμερικανικές εποπτικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την United Fidelity Bank, με έδρα την Ιντιάνα. Την εξαγορά των περισσότερων περιουσιακών στοιχείων και των καταθέσεών της αναλαμβάνει η First Citizens Bank, σε συμφωνία που οργανώθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC).

Η απόφαση για το κλείσιμο της τράπεζας ελήφθη από την Υπηρεσία Ελέγχου του Νομίσματος (OCC), η οποία έκρινε ότι η United Fidelity δεν λειτουργούσε με ασφαλή τρόπο και πιθανότατα δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Έτσι, η FDIC ανέλαβε τον έλεγχο της τράπεζας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της.

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Τα οικονομικά μεγέθη της εξαγοράς

Με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου, η United Fidelity διέθετε περιουσιακά στοιχεία 5,9 δισ. δολαρίων, καταθέσεις 4,5 δισ. δολαρίων και δάνεια ύψους 3,1 δισ. δολαρίων.

Η First Citizens Bank, με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, επικράτησε σε ανταγωνιστική διαδικασία για την εξαγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η προσφορά της περιλάμβανε έκπτωση περίπου 2,6 δισ. δολαρίων στα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς πρόσθετο τίμημα για τις καταθέσεις.

Για το ομοσπονδιακό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων, το κόστος από το κλείσιμο της United Fidelity εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,83 δισ. δολάρια.

Τι θα γίνει με τα χρήματα των καταθετών

Για τους πελάτες της United Fidelity, η μετάβαση στη νέα τράπεζα θα γίνει αυτόματα. Όπως διευκρίνισε η FDIC, οι καταθέτες θα γίνουν πελάτες της First Citizens χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν μόνοι τους τραπεζική σχέση ή να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια. Τα χρήματά τους και η ασφαλιστική κάλυψη των καταθέσεών τους διατηρούνται.

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Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης 20 υποκαταστήματα της United Fidelity σε Ιντιάνα, Ιλινόι, Κολοράντο και Φλόριντα, καθώς και δύο υποκαταστήματα στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Στο πακέτο της εξαγοράς περιλαμβάνονται ακόμη θυγατρικές της τράπεζας, μεταξύ των οποίων και η Pedcor Homes, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.

Το κλείσιμο της United Fidelity αποτελεί τη μεγαλύτερη τραπεζική κατάρρευση στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο του 2024, όταν οι αμερικανικές αρχές είχαν κλείσει τη Republic Bank στη Φιλαδέλφεια, η οποία διέθετε περιουσιακά στοιχεία περίπου 6 δισ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από το Reuters