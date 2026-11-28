Η παραίτηση Βαγγέλη Λιάκου και η δικαστική έρευνα για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης προκαλούν «θύελλα» πολιτικών αντιδράσεων

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλούνται στο εγχώριο σκηνικό από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος προχώρησε στην υποβολή της παραίτησής του από υφυπουργός Εσωτερικών. Παράλληλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Στο πλαίσιο αυτό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης. Οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν επιτακτικά απαντήσεις αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων και των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ταυτόχρονα θέτουν το ζήτημα της απόδοσης των πολιτικών ευθυνών για τις εν λόγω υποθέσεις.

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Η ανάρτηση – παραίτηση Λιάκου και οι αντιδράσεις

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα (28/11) ο Βαγγέλης Λιάκος από την θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, μετά τις καταγγελίες για τις απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες των δύο αδελφών του. «Η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», σχολίασε το Μαξίμου

ΠΑΣΟΚ: «Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται»

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Βαγγέλης Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και της πολιτικής πίεσης που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός «έλυσε» τον γόρδιο δεσμό.

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Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ.

Η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη.

Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία.

Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία.

Σαμαράς: «Η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα»

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Την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου σχολίασε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, ερωτηθείς σχετικά μετά τη συνάντησή του στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, περιορίστηκε στη φράση: «Η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα».

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ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογούν την ενοχή τους, αλλά αρνούνται να δώσουν λύση στους πολίτες

«Ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες που αρνούνταν πεισματικά να το κάνει – και αφού πρώτα συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, καθισμένος δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του. Εκτός κι αν του τη ζήτησε κρυφά σήμερα, ως μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης που μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη «ανάληψη ευθύνης» απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους.

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Ακόμη κι αν φεύγει ο κ. Λιάκος, η κυβέρνηση που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες παραμένει στη θέση της.

Στην κορυφή αυτού του συστήματος βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς -υπεύθυνος για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στα Τέμπη, το πλιάτσικο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον διεθνή διασυρμό της χώρας, τις αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις και την εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια- νομίζει ότι μπορεί, θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο, να βγει ξανά αλώβητος.

Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής!.

Ελληνική Λύση: «Θα ελεγχθούν τα χρήματα;»

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και η Ελληνική Λύση, η οποία, παρότι χαρακτήρισε θετική την παραίτηση, έθεσε ερωτήματα για τις συμβάσεις και τα ποσά που καταβλήθηκαν στις επιχειρήσεις των αδελφών του πρώην υφυπουργού.

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«Παραιτήθηκε ο Λιάκος και καλώς, τα χρήματα όμως από το “οικογενειακό ταμείο” θα ελεγχθούν εάν δόθηκαν “καλώς” ή είναι υπερτιμολογήσεις που ως είθισται η ΝΔ και τα στελέχη τους εμπλέκονται;», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι, εφόσον οι αναθέσεις έγιναν νόμιμα, παραμένει ζήτημα πολιτικής και ηθικής αξιολόγησης, ενώ, εάν διαπιστωθούν παρατυπίες ή υπερτιμολογήσεις, θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Από την πλευρά τους, κυβερνητικές πηγές σχολίασαν θετικά την απόφαση του Βαγγέλη Λιάκου να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα.

«Η απόφαση αυτή τιμά τον κύριο Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκφραστεί δημόσια αποστάσεις από τον υφυπουργό και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ βουλευτές, όπως ο Φίλιππος Φόρτωμας και ο Άγγελος Συρίγος, είχαν αφήσει σαφείς αιχμές για την παραμονή του στην κυβέρνηση.

Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης με κοινοτικά κονδύλια. Η υπόθεση, που αφορά συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 80 εκατ. ευρώ, προκαλεί παράλληλα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να θέτουν ζήτημα πολιτικών ευθυνών.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάνει λόγο για σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε και πάλι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογραμμίζει ότι όσοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για την παρουσίαση των έργων και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας.

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα ερωτήματά του προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν και ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου. Μάλιστα, κάνει αναφορά στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση, θέτοντας το ερώτημα εάν θα προκύψει ένα σκάνδαλο αντίστοιχης διάστασης με εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνδέει την υπόθεση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ακόμη μία περίπτωση φερόμενης διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Στην ανακοίνωσή του, με τίτλο «Σπιτάκια ανακύκλωσης: 8 χρόνια ανακυκλώνει σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία», το κόμμα αναφέρεται στις υπερτιμολογήσεις, στις αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και στα ερωτήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως αναφέρει, είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ενώ θέτει ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί, ποιοι ενέκριναν τις επίμαχες δαπάνες και ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ακόμη ότι είχε αναδείξει την υπόθεση ήδη από το 2020, κάνοντας λόγο για 15 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και για κατάθεση φακέλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, χαρακτηρίζει την υπόθεση αποτέλεσμα της παράδοσης της ανακύκλωσης και άλλων υποδομών σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Υποστηρίζει ότι είχε καταγγείλει το ζήτημα ήδη από το 2023, συνδέοντάς το με την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.ΑΣ.) ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ακόμη μία υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις εισπράξεις της εταιρείας, στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι του πρώην γενικού γραμματέα ΕΣΠΑ.

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για τη διαφθορά στη χώρα, τονίζοντας ότι έχει «έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Είμαι σε δικηγορική αναστολή από το 2019 – Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη»: Η απάντηση Γεραπετρίτη για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης

Αιχμηρή απάντηση στις αναφορές στο όνομά του, με αφορμή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και δημοσιεύματα για τη γνωμοδότηση που αφορά τις εταιρείες που ερευνά για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης η ευρωπαϊκή εισαγγελία εξέδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος ήδη από τον Ιούλιο του 2019. Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά οιουδήποτε δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία όπου ήταν εταίρος έως τότε και δεν έχει λάβει έκτοτε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τελώ σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήμουν εταίρος έως τότε, ούτε έχω λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν.

Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα. Η γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, δεδομένου ότι θεωρητικά κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, δόθηκε από την κατεξοχήν ειδήμονα στα θέματα δικαίου των εταιρειών και ανταγωνισμού Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γαρυφαλλιά Αθανασίου, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών.

Η απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος, καθώς και η σύνδεση του ονόματος μου ενόσω δεν τελώ από οκταετία σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα.

Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικά για δύο λόγους. Πρώτον, φέρεται ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραπέμπει σχετικά με τη σύνταξη της γνωμοδότησης, ως μη όφειλε, σε δικηγορική εταιρεία, ενόσω η γνωμοδότηση είναι απολύτως προσωπική και προέρχεται πάντοτε και μόνο από εξειδικευμένο νομικό, εν προκειμένω την Καθηγήτρια Αθανασίου. Και, δεύτερον, κάνει αναφορά -και μάλιστα δύο φορές- ανακριβώς σε δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επωνυμία ήδη τραπείσα από το 2019 σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ». Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος.

Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα».