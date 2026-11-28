Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να συνεχίσουν τις προσφορές της Black Friday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η Cyber Monday

Η Black Friday μπορεί να ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όμως οι εκπτώσεις δεν σταματούν. Και σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, αρκετές επιχειρήσεις διατηρούν τις προσφορές τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αγορές τους την Παρασκευή, υπάρχει ακόμη χρόνος να αναζητήσουν ευκαιρίες σε προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, καλλυντικά και παιχνίδια.

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Τα καταστήματα αξιοποιούν πλέον όλο και περισσότερο το διάστημα μετά τη Black Friday, επεκτείνοντας τις προσφορές τους και δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες ημέρες για τις αγορές τους. Ωστόσο, πριν από κάθε αγορά, καλό είναι να γίνεται σύγκριση τιμών, καθώς και έλεγχος των μεταφορικών εξόδων και της πολιτικής επιστροφών.

Πότε είναι η Cyber Monday

Το επόμενο σημαντικό ραντεβού για τους καταναλωτές είναι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την Cyber Monday, η οποία είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στις ηλεκτρονικές αγορές.

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να συνεχίσουν τις προσφορές της Black Friday, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και νέες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Έτσι, όσοι έχουν βάλει κάτι στη λίστα των αγορών τους δεν χρειάζεται να βιαστούν. Η σύγκριση των τιμών μέσα στο Σαββατοκύριακο και η παρακολούθηση των προσφορών της Cyber Monday μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή της πιο συμφέρουσας αγοράς.