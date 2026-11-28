Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των Σπιτιών Ανακύκλωσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για λογοδοσία σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και ερωτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος προς τον πρωθυπουργό, με τις οποίες «ανέδειξαν επανειλημμένα την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης», ζητώντας «διαφάνεια, απόδοση ευθυνών και προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου ΠΑΣΟΚ «σήμερα, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η άσκηση ποινικών διώξεων επαναφέρουν τα αναπάντητα ερωτήματα» και «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις». «Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι προαιρετικές», τονίζεται.

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