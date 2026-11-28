Μία σημαντική ατομική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web για το 2026.

Ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον συγκέντρωσε την προτίμηση του ποδοσφαιρικού κοινού, διατηρώντας το συγκεκριμένο βραβείο σε ελληνικά χέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και κέρδισε την ψήφο των φιλάθλων, οι οποίοι τον ανέδειξαν ως τον αγαπημένο τους νεαρό ποδοσφαιριστή για τη χρονιά.

Πρόκειται για μία ακόμη αναγνώριση της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το Golden Boy Web αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία των βραβείων Golden Boy, τα οποία διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Σε αντίθεση με το κεντρικό βραβείο, που απονέμεται από επιτροπή δημοσιογράφων, ο νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας προκύπτει από την ψηφοφορία του κοινού.

«Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο νικητής του Golden Boy Web!

Ο επιθετικός της Μπράιτον ήταν ο αγαπημένος των φιλάθλων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κερδίζοντας τις καρδιές τους με τις εμφανίσεις του!», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο παραμένει στην Ελλάδα για δεύτερη διαδοχική χρονιά, καθώς το 2025 είχε καταλήξει στον Χρήστο Μουζακίτη.