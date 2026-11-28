Το μέτρο για την υποχρεωτική παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου

Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους στις περιοχές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα συστήνεται στις επιχειρήσεις η εφαρμογή τηλεργασίας όπου αυτό είναι εφικτό.

Ειδικότερα, το μέτρο αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου και θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

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Ποιες εργασίες σταματούν υποχρεωτικά

Η υποχρεωτική διακοπή αφορά χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα.

Εργασίες σε εργοτάξια.

Εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια και τροχοπέδιλα (delivery).

Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση ή το είδος απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, ο ηλεκτρισμός και οι μεταφορές (αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές). Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ωστόσο, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλέψεις για τις επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρεωτική παύση εργασιών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης που απασχολείται κατά παράβαση των μέτρων.

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Σύσταση για τηλεργασία

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις των εργαζομένων και η έκθεσή τους στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ευελιξία στο ωράριο μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Επιπλέον, προβλέπεται διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο μπορούν να προχωρούν σε αλλαγές στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων χωρίς να χρειάζεται να τις καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις και στην προσέλευση των εργαζομένων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Τριήμερο με καταιγίδες, χιόνια και ανέμους έως 10 μποφόρ – Σε Red Code και η Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ», με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας έως και τη Δευτέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Κυριακή, καθώς προβλέπονται πολύ ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια Ελλάδα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026, επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και λαμβάνει την ονομασία ΑΡΓΟΣ.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Σήμερα Σάββατο (28-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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2. Αύριο Κυριακή (29/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Δευτέρα (30/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

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