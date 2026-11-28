Οι διατροφολόγοι προτείνουν να δίνουμε έμφαση στον συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών για μεγαλύτερο κορεσμό

Μήπως με το που πέφτει η θερμοκρασία ανοίγει και η όρεξή σας; Μήπως το απόγευμα αναζητάτε κάτι γλυκό, ενώ ένα ζεστό, χορταστικό φαγητό μοιάζει ξαφνικά πολύ πιο δελεαστικό από μια σαλάτα; Δεν είναι απαραίτητα ιδέα σας. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα αρκετοί άνθρωποι παρατηρούν ότι πεινούν συχνότερα και έχουν εντονότερη επιθυμία για συγκεκριμένες τροφές.

Και δεν φταίνε μόνο τα μελομακάρονα, οι πίτες και τα οικογενειακά τραπέζια που πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Η αλλαγή της θερμοκρασίας, η μικρότερη διάρκεια της ημέρας, οι μεταβολές στη διάθεση, αλλά και οι συνήθειες που συνδέουμε με την εποχή μπορούν να επηρεάσουν την όρεξή μας.

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Τι συμβαίνει, λοιπόν, στον οργανισμό μας όταν πιάνουν τα πρώτα κρύα και γιατί το ψυγείο αρχίζει να μοιάζει πιο ελκυστικό; Οι ειδικοί εξηγούν τέσσερις βασικούς λόγους.

Γιατί αυξάνεται η όρεξή μας το φθινόπωρο και τον χειμώνα;

1. Ένας παλιός εξελικτικός μηχανισμός

Μπορεί σήμερα να βρίσκουμε τρόφιμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ όλο τον χρόνο, όμως ο οργανισμός μας εξακολουθεί να επηρεάζεται από μηχανισμούς που διαμορφώθηκαν πολύ πριν από την εποχή της εύκολης πρόσβασης στο φαγητό.

Ιστορικά, το φθινόπωρο ήταν μια περίοδος προετοιμασίας για τον χειμώνα, όταν η τροφή ήταν πιο δυσεύρετη. Η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και η αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή λίπους αποτελούσαν έναν τρόπο επιβίωσης απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που ακολουθούσαν.

Αντίστοιχες συμπεριφορές παρατηρούνται και σε ζώα που συγκεντρώνουν ενεργειακά αποθέματα πριν από τη χειμερία νάρκη. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται να ακολουθεί το ίδιο «πρόγραμμα» προετοιμασίας για τον χειμώνα!

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2. Το σώμα προσπαθεί να παραμείνει ζεστό

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, ο οργανισμός ενεργοποιεί μηχανισμούς για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Το ρίγος και οι αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να περιορίσει την απώλεια θερμότητας.

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αυξήσουν την ενεργειακή δαπάνη. Έτσι, το σώμα μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και το αίσθημα της πείνας να γίνεται εντονότερο. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε φορά που κάνει κρύο χρειαζόμαστε αυτομάτως περισσότερες θερμίδες.

3. Λιγότερο φως, διαφορετική διάθεση και περισσότερες λιγούρες

Οι μικρότερες ημέρες και η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και τον ύπνο. Για ορισμένους ανθρώπους οι αλλαγές αυτές είναι πιο έντονες και μπορεί να συνδέονται με την εποχική συναισθηματική διαταραχή.

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Στην εξίσωση μπαίνει και η σεροτονίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που συμμετέχει στη ρύθμιση της διάθεσης, αλλά σχετίζεται και με μηχανισμούς ελέγχου της όρεξης και του κορεσμού.

Οι εποχικές μεταβολές στη διάθεση μπορεί, επομένως, να συνοδεύονται από μεγαλύτερη επιθυμία για φαγητό ή από αναζήτηση τροφών που μας προσφέρουν στιγμιαία ευχαρίστηση. Κάπως έτσι, ένα γλυκό ή ένα αγαπημένο comfort food μπορεί να μοιάζει με την καλύτερη απάντηση σε μια δύσκολη ή κουραστική ημέρα.

4. Γιορτές, οικογενειακά τραπέζια και comfort food

Το φθινόπωρο είναι ουσιαστικά η αρχή μιας μεγάλης γαστρονομικής περιόδου. Περισσότερα οικογενειακά τραπέζια, γιορτές, παραδοσιακές συνταγές και αγαπημένα γλυκά κάνουν την εμφάνισή τους.

Παράλληλα, έχουμε συνδέσει συγκεκριμένες εποχές με συγκεκριμένες γεύσεις. Μια ζεστή σούπα, ένα πιάτο με ζυμαρικά ή ένα γλυκό που θυμίζει παιδικά χρόνια μπορεί να μας δημιουργήσει την επιθυμία να το απολαύσουμε, ακόμη κι αν δεν πεινάμε πραγματικά.

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Με άλλα λόγια, δεν είναι πάντα το στομάχι που ζητάει φαγητό. Μερικές φορές είναι η συνήθεια, η διάθεση ή απλώς η νοσταλγία!

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις χειμωνιάτικες λιγούρες;

Το ζητούμενο δεν είναι να απαγορεύσουμε στον εαυτό μας τα αγαπημένα του φαγητά ούτε να καταφύγουμε σε αυστηρές δίαιτες. Μπορούμε, όμως, να οργανώσουμε καλύτερα τα γεύματά μας, επιλέγοντας τροφές που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και μας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν να δίνουμε έμφαση στον συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών. Μερικές απλές ιδέες για την καθημερινότητά μας είναι:

Βάλτε περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωινό: Στραγγιστό γιαούρτι, cottage cheese και γάλα μπορούν να κάνουν το πρωινό πιο χορταστικό.

Στραγγιστό γιαούρτι, cottage cheese και γάλα μπορούν να κάνουν το πρωινό πιο χορταστικό. Γεμίστε το πιάτο με λαχανικά: Κολοκύθα, πιπεριές, ντομάτες και φυλλώδη λαχανικά προσθέτουν φυτικές ίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά σε σούπες, ζυμαρικά και μαγειρευτά.

Κολοκύθα, πιπεριές, ντομάτες και φυλλώδη λαχανικά προσθέτουν φυτικές ίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά σε σούπες, ζυμαρικά και μαγειρευτά. Δώστε μια ευκαιρία στα όσπρια: Φακές, ρεβίθια και φασόλια συνδυάζουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και ταιριάζουν ιδανικά στα χειμωνιάτικα γεύματα.

Φακές, ρεβίθια και φασόλια συνδυάζουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και ταιριάζουν ιδανικά στα χειμωνιάτικα γεύματα. Κάντε τα γλυκά σας λίγο πιο θρεπτικά: Σπόροι chia, λιναρόσπορος, πίτουρο βρώμης και τριμμένο καρότο μπορούν να εμπλουτίσουν διατροφικά σπιτικές συνταγές.

Σπόροι chia, λιναρόσπορος, πίτουρο βρώμης και τριμμένο καρότο μπορούν να εμπλουτίσουν διατροφικά σπιτικές συνταγές. Επιλέξτε ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης: Αβγά, ψάρια, τόφου, κοτόπουλο και άπαχο κρέας μπορούν να συμβάλουν στον κορεσμό και σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Το βασικό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σήματα του οργανισμού μας. Η αυξημένη όρεξη δεν είναι κάτι που πρέπει απαραίτητα να μας αγχώνει ή να μας κάνει να αισθανόμαστε ενοχές. Με ισορροπημένα γεύματα και λίγη περισσότερη προσοχή στις καθημερινές μας επιλογές, μπορούμε να απολαμβάνουμε τις γεύσεις του χειμώνα χωρίς να στερούμαστε όσα μας αρέσουν.

Πηγή: Vita