Με τέσσερις αλλαγές λόγω τραυματισμών παρατάσσεται η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία

Με σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας την Ισπανία (29/11), σε μια αναμέτρηση καθοριστική για την προσπάθειά της να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παραταχθεί με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία.

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Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ έμειναν εκτός αποστολής, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Τη θέση τους στη δωδεκάδα πήραν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομάδα, καθώς ενδεχόμενη ήττα θα σημάνει τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

Με τέσσερις αλλαγές στη σύνθεση σε σχέση με τον αγώνα εναντίον της Γεωργίας, αναχωρεί το μεσημέρι η Εθνική Ανδρών για το Σαντιάγκο Ντε Κοσμποστέλα.

Εκεί αύριο (29/11, 19.00) θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup, σε μια αναμέτρηση όπου μόνο με νίκη θα υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης.

Από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ, οι οποίοι και έμειναν εκτός αποστολής.

Τις θέσεις τους πήραν οι Νάσος Μπαζινας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας. και η 12άδα αποτελείται από τους, Κώστα Παπανικολάου, Θανάση Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλη Λούντζη, Όμηρο Νετζήπογλου, Αντώνη Καραγιαννίδη, Νάσο Μπαζίνα, Νίκο Περσίδη., Μανώλη Χατζηδάκη,, Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Νίκο Πλώτα.