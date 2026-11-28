Ο ηθοποιός περιέγραψε το σκληρό κλίμα ανταγωνισμού που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα, όταν οι παλαιότεροι πρωταγωνιστές υποτιμούσαν συστηματικά το ταλέντο του

Ένα συγκινητικό ταξίδι στο χρόνο ήταν η συνέντευξη του ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού μίλησε για τον ανταγωνισμό που βίωσε από τους συναδέλφους του, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Φρέντυ Γερμανός στην αναγνώριση της αξίας του, «αναγκάζοντας» ακόμα και όσους τον πολεμούσαν να παραστούν σε ένα τιμητικό αφιέρωμα προς τιμήν του.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το σκληρό κλίμα που επικρατούσε στον καλλιτεχνικό χώρο, όταν ο ίδιος έκανε τα πρώτα του βήματα. Όπως εξήγησε, η πορεία προς την καταξίωση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές της εποχής έβλεπαν με έντονη καχυποψία και ανταγωνισμό τη νέα γενιά που ερχόταν να διεκδικήσει μια θέση στο προσκήνιο.

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«Υπήρχε ένας ανταγωνισμός τον καιρό εκείνο. Δεν ήθελαν οι νέοι να πάρουν τα πάνω τους, γιατί έτρεμαν οι καρέκλες τους και σαχλαμάρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα εμπόδια που αντιμετώπισε στα παρασκήνια του θεάτρου και του κινηματογράφου.

«Σιγά τον ηθοποιό»

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό και συχνά αφιλόξενο περιβάλλον, ο Φρέντυ Γερμανός ξεχώρισε αμέσως για το σπάνιο δημοσιογραφικό του ένστικτο και την ευγένειά του.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος εστίασε από πολύ νωρίς στο πηγαίο ταλέντο του νεαρού τότε Γιώργου Κωνσταντίνου και αποφάσισε να διοργανώσει μια τιμητική τηλεοπτική εκπομπή για εκείνον. Όπως θυμάται ο ηθοποιός, η έκπληξή του ήταν τεράστια όταν μπήκε στο πλατό της εκπομπής του Φρέντυ Γερμανού και αντίκρισε συγκεντρωμένους όλους εκείνους που μέχρι πρότινος τον υποτιμούσαν.

«Ξαφνιάστηκα γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν με έβλεπαν με πολύ καλό μάτι είχαν μαζευτεί γύρω του», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ενώ υπήρχαν φωτεινές εξαιρέσεις που τον στήριζαν πραγματικά, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, πολλοί άλλοι παρευρισκόμενοι «στη βάση δεν ήθελαν και πολύ να υπάρχω».

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Μάλιστα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι λίγους μήνες νωρίτερα οι ίδιοι άνθρωποι σχολίαζαν απαξιωτικά πίσω από την πλάτη του: «Σιγά τον ηθοποιό που βγήκε τώρα». Ωστόσο, η ισχυρή προσωπικότητα του Φρέντυ Γερμανού λειτούργησε καταλυτικά, αναγκάζοντάς τους να παραμερίσουν τις μικροπρέπειές τους και να παραστούν στο αφιέρωμα.

«Μπράβο μπαμπά»

Η αποκάλυψη του έμπειρου ηθοποιού, μάλιστα, προκάλεσε την συναισθηματικά φορτισμένη αντίδραση της κόρης του αείμνηστου δημοσιογράφου Ναταλίας Γερμανού.

Ακούγοντας τον καλεσμένο της να περιγράφει πώς ο πατέρας της επέβαλε τον σεβασμό προς το πρόσωπο του νεαρού ηθοποιού, η παρουσιάστρια σχολίασε με καμαρωτό χαμόγελο: «Και ο μπαμπάς μου τους ανάγκασε να έρθουν σε αφιέρωμα για εσάς; Μπράβο, μπαμπά!».