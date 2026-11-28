Ενδεχόμενη συμμετοχή στην κυβέρνηση του ακροδεξιού κόμματος Vox μετά τις εκλογές αυτές, που ήταν αρχικά προγραμματισμένες για τα μέσα του 2027, θα ήταν κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στην Ισπανία μετά το θάνατο του Φράνκο το 1975

Με το σύνθημα να αποτρέψουν «μια επιστροφή στο παρελθόν» απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στη Μαδρίτη, την Παρασκευή, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής (29/11). Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο ενδέχεται να αναλάβει την εξουσία με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox.

«Οι εκλογές αυτές αφορούν την ανάγκη της Ισπανίας να προχωρήσει μπροστά και να μην επιστρέψει στο παρελθόν», δήλωσε ο Σάντσεθ στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του, στην οποία έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιδιώκει να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, κινητοποιώντας τους ψηφοφόρους της αριστεράς και αποτρέποντας μια εκλογική επικράτηση της δεξιάς με τη στήριξη της άκρας δεξιάς.

Ενδεχόμενη συμμετοχή του Vox στην επόμενη κυβέρνηση θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για την Ισπανία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επέλεξε τη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, για την ολοκλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας του, με στόχο να εξασφαλίσει τη νίκη που θα τον οδηγήσει στο Μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της ισπανικής κυβέρνησης.

«Θα αλλάξουμε και θα ανορθώσουμε ξανά το έθνος μας», δήλωσε στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του. «Αν ψηφίσουμε την Κυριακή όλοι μαζί, τελείωσε· ξεκινάμε μια νέα εποχή στην Ισπανία», πρόσθεσε, με τους συγκεντρωμένους να τον χειροκροτούν.

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Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους επόμενους μήνες, άλλωστε, πρόκειται να διεξαχθούν σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές στην Πολωνία και την Ιταλία.

Προβλέπεται ενίσχυση της άκρας δεξιάς

«Στις 29 Νοεμβρίου, μην ψηφίσετε με φόβο, ψηφίστε με θάρρος», κάλεσε τους ψηφοφόρους ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του στη Βαλένθια. Από το βήμα της συγκέντρωσης, κατήγγειλε εκ νέου «την εγκληματική μαφία που κυβερνά».

Για την πολιτειολόγο του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, Παλόμα Ρομάν, οι τελευταίες ώρες της προεκλογικής εκστρατείας είναι καθοριστικές για τον Σάντσεθ. Όπως εκτιμά, ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχειρεί να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους που απέχουν από τις εκλογές και οι οποίοι, κατά κανόνα, έχουν αριστερό προσανατολισμό. Την ίδια στιγμή, η δεξιά έχει επικεντρώσει την εκστρατεία της στο σύνθημα «να διώξουμε τον Σάντσεθ».

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Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το PP αναμένεται να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 176 εδρών στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, την ισπανική Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί τη στήριξη του Vox για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το ακροδεξιό κόμμα εκτιμάται ότι μπορεί σχεδόν να διπλασιάσει την κοινοβουλευτική του δύναμη, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση του Σαντιάγο Αμπασκάλ και θα του επιτρέψει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό και τη διατήρηση της επόμενης κυβέρνησης.

Το PP και το Vox συγκυβερνούν ήδη σε περιφέρειες της Ισπανίας. Ωστόσο, η άκρα δεξιά, η οποία παρέμενε επί χρόνια περιθωριοποιημένη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, δεν έχει συμμετάσχει σε εθνική κυβέρνηση από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πριν από περίπου μισό αιώνα.