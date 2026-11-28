Τουλάχιστον έντεκα άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα Τίρανα, ενώ περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή στην πρωτεύουσα

Για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή επεισόδια και εντάσεις, καθώς οι πολίτες ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Σήμερα (28/11) με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας, φοιτητές προχώρησαν σε κινητοποιήσεις που κατέληξαν σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από τις πρωινές ώρες, διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην αλβανική πρωτεύουσα εκτόξευσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά της αστυνομίας, η οποία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων οχημάτων. Παράλληλα, φοιτητές χρησιμοποίησαν ξύλινα ρόπαλα, επιχειρώντας να προκαλέσουν φθορές σε κάμερες ασφαλείας και σε παράθυρα κυβερνητικών κτιρίων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η διαδήλωση συνέπεσε με την 114η επέτειο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, ημέρα που παραδοσιακά αποτελεί επίσημη αργία με εθνικές εκδηλώσεις. Αλβανοί από όλη την επικράτεια αλλά και το εξωτερικό προσήλθαν στα Τίρανα, ενώ η αστυνομία είχε λάβει μέτρα ελέγχου των οχημάτων σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στην πόλη.

LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/p2XkGCIfZw — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

«Ήρθα εδώ ειδικά για τη διαδήλωση», ανέφερε ο 33χρονος Αριάν Λλέσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο. «Γιατί; Επειδή υποφέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε διασκορπιστεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και είναι σχεδόν σαν να είμαστε πολίτες χωρίς κράτος. Είμαστε σαν απάτριδες πολίτες». Πρόσθεσε δε πως «Τα πολιτικά κόμματα που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία από την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990 δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν. Πρέπει να αφήσουν χώρο σε μια νέα γενιά διανοουμένων και ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερο συμφέρον για το μέλλον της χώρας».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τραυματισμοί και αστυνομική επιτήρηση

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν ένα αστυνομικό όχημα και ένας αστυνομικός. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή στην πρωτεύουσα. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 τραυματίες: έναν αστυνομικό, δύο δημοσιογράφους και οκτώ διαδηλωτές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

No dia da independência da Albânia, milhares saem às ruas em protesto contra o governo. https://t.co/kk8RHfm5QZ — Mara Assis 🇧🇷🇵🇸🍉🇮🇷🇾🇪🇱🇧🇪🇭🇨🇺🇸🇩 (@MaraHelenaAssi1) November 28, 2026

Η σημερινή διαμαρτυρία εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, αρχικά λόγω αντιδράσεων για τουριστικό έργο στη νότια ακτή που συνδέεται με εταιρεία του Τζάρετ Κούσνερ. Το κίνημα, γνωστό ως «Φλαμίνγκο», ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο από φοιτητικές διαδηλώσεις για την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο, ενώ πλέον το κεντρικό αίτημα έχει επεκταθεί και στην παραίτηση του Ράμα.