Ο Ολυμπιακός νίκησε 37-20 τη Σλόγκα Ντομπόι και στο δεύτερο ματς και προκρίθηκε πανηγυρικά με συνολικό σκορ 87-59 στη φάση των «16» του EHF European Cup.

Μια θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του EHF European Cup, σφράγισε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) η ομάδα χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 37-20 την Σλόγκα Ντομπόι και στο δεύτερο παιχνίδι -το οποίο διεξήχθη επίσης στο κλειστό της Ηλιούπολης- και με δύο νίκες επί της βοσνιακής ομάδας, πήραν ένα από τα 16 εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Με τον Σκαραμέλι να φτάνει νωρίς τα 3 γκολ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 6-3 στο 10ο λεπτό. Έχοντας βελτιώσει κατά πολύ την αμυντική λειτουργία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι -κάτι στο οποίο είχε σταθεί στις δηλώσεις του ο Ρικάρντο Τριλίνι- οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν να προηγούνται με διψήφια διαφορά (15-5) στο 21:45, με τον Σκαραμέλι να φτάνει τα 7 γκολ!

Με δέκα σκόρερ, ο Ολυμπιακός πήγε στο ημίχρονο προηγούμενος με 13 τέρματα.

Το 21-8 σε συνδυασμό με το +11 από το πρώτο παιχνίδι (50-39), ουσιαστικά σφράγισε πρόωρα την πρόκριση των Πειραιωτών στους «16» του EHF European Cup, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε τυπική διαδικασία.

Παρά το σημαντικό αβαντάζ πρόκρισης, οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι έδειξαν την ίδια σοβαρότητα και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έφτασαν και σε double score (15-30 στο 48:54).

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Το τελικό 37-20 αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική ανωτερότητα του Ολυμπιακού και την δίκαιη πρόκριση της ομάδας στους «16» του EHF European Cup.

Τα στατιστικά του αγώνα

Σλόγκα Ντομπόι – Ολυμπιακός 20-37 (Συνολικό σκορ: 59-87)

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 2-5, 3-10, 5-14, 6-17, 8-21 (ημχ.), 9-24, 12-25, 15-28, 16-30, 18-33, 20-37

ΣΛΟΓΚΑ ΝΤΟΜΠΟΪ (Στάνιτς): Τζούριτς, Ραντισάβλιεβιτς, Παρίποβιτς, Μπάσιτς, Μάριτσιτς 1, Μιλισάβλιεβιτς 1, Μιλίτσεβιτς 4, Σάρκιτς, Γκάβριτς 2, Τσέκιτς 4, Ζέκιτς 1, Μάνγιτς 1, Τσόριτς 5, Μπόσιτς Μπ. 1, Μπόσιτς Τζ., Μπάγιοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι 7, Παναγιώτου 2, Παπαβασίλης 3, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Νίκολιτς 3, Πασσιάς 4, Κούντουζ 2, Παγιάτης 3, Σμιντ 1, Σαλάχ 4, Εντάουι.