Ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,8% το 2027, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% σύμφωνα με τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού

«Σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον, τα τελευταία 7,5 χρόνια η Ελλάδα δυναμώνει και αποτελεί παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας και σταθερότητας. Τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η χώρα μας καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μειώνει το δημόσιο χρέος της», τόνισε σε ομιλία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιείται στην Άρτα.

Αναφερόμενος στις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία το 2027 αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, με ρυθμό διπλάσιο σχεδόν από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 και η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί κι άλλο από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. «Ήδη, 600.000 συμπατριώτες μας έβαλαν ένα εισόδημα στο σπίτι τους», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

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«Στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, καταλυτικός είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας ότι: «Ανάμεσα στους στόχους που επιτεύχθηκαν είναι οι μόνιμες ελαφρύνσεις στο επιχειρείν, με τη φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται να εδραιώνει τον συντελεστή νομικών προσώπων στο 22%και να συνεχίζει τη δίκαιη κατανομή των βαρών».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο και για την απορρόφηση 100% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που πέτυχε η Ελλάδα αξιοποιώντας πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ και ολοκληρώνοντας 176 μεταρρυθμίσεις και 376 ορόσημα και στόχους. «Η πατρίδα μας επιβεβαίωσε την ικανότητά της να μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα και επενδύσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Έργα ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας», τόνισε.

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Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην Καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην Ελληνική περιφέρεια, στηρίζοντας εκατοντάδες επενδύσεις που αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι πρόσφατα ο υπουργός ανακοίνωσε από την γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη, τη διάθεση 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εως το 2032, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (Social ClimateFund). Ειδικότερα όπως ανέφερε: «396 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών και μείωση του ενεργειακού κόστους των ΜμΕ και, 285 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των οχημάτων τους».

«Εως το τέλος του χρόνου», όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «το υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα – που θα αφορούν την επιχειρηματική εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα».

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«Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων που δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις επιχειρήσεις. Μόνο τα τελευταία επτά χρόνια στη Βιομηχανία έχουν δημιουργηθεί 60 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο υφυπουργός ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης, για αλλαγές στο νόμο για τα Βιομηχανικά Πάρκα – με όρους που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις – αλλά και την επεξεργασία του νέου Επιμελητηριακού νόμου, με τη συνεργασία των επιμελητηρίων και με στόχο να στηριχθεί ο επιμελητηριακός θεσμός και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Μιλώντας για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία του Ε.Κ.Τ., η Πατρίδα μας έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4 δισ. ευρώ στις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης φθάνοντας στα 4,06 δισ. ευρώ, δηλ. το 1,63% του ΑΕΠ και τη 13η θέση στην Ε.Ε., με πάνω από το 54% να προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα». Αναφέρθηκε επίσης στη θωράκιση των ερευνητικών κέντρων με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ, από το ΤΑΑ, στις φορολογικές υπερεκπτώσεις σε επιχειρήσεις έως 315% για δαπάνες R&D, στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» και στη δημιουργία 13 περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. «Η περιφερειακή ανάπτυξη του 2030 δεν θα έρθει με επιδοτήσεις, αλλά με περιφερειακούς κόμβους γνώσης και τεχνολογίας», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

«Η πολιτεία δεν είναι πλέον ένας απλός παρατηρητής, αλλά ο στρατηγικός σας εταίρος», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας: «Μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε μόνιμο συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και της ελληνικής οικονομίας».