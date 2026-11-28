Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως κανένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Βινίσιους ότι οι αποφάσεις του προπονητή πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Αλαβές (28/11), ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε αν ο Βραζιλιάνος θα δυσαρεστηθεί σε περίπτωση που μείνει στον πάγκο. Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:

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«Είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου. Ο Εμπαπέ, ο Μπέλιγχαμ και ο Βινίσιους βρίσκονται όλοι στην ίδια κλίμακα».

Ο 63χρονος προπονητής υπογράμμισε ότι ο χρόνος συμμετοχής δεν αποτελεί δεδομένο για κανέναν, αλλά καθορίζεται από την απόδοση και τις ανάγκες της ομάδας. Ακόμη και οι κορυφαίοι παίκτες οφείλουν να αποδέχονται τις επιλογές του προπονητή.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη βελτίωση του Βινίσιους το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας τη σημασία της στήριξης που έλαβε από τους συμπαίκτες του όταν δεχόταν έντονη κριτική από τον Τύπο και τους φιλάθλους.

Αναφερόμενος, τέλος, στον ανταγωνισμό του Βραζιλιάνου με τον Γιαν Ντιομαντέ, ο Μουρίνιο τόνισε πως δεν υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ τους, καθώς όλοι υπηρετούν τον ίδιο στόχο.