Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη νύχτα έως και σήμερα, Σάββατο, καθώς περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί με διαφορετικές λέμβους

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μεταξύ Άσπεων και Φάρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, ενώ τέσσερις ακόμη έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες μεταφέρονται στη Χώρα Σφακίων και από εκεί θα διακομιστούν σε νοσοκομείο.

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Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι και άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη νύχτα έως και σήμερα, Σάββατο, καθώς περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί με διαφορετικές λέμβους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Γαύδο συνεχίζεται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες.