Κορυφαίοι επιστήμονες εκτιμούν ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να διαθέτουν ευρήματα ικανά να ανατρέψουν τα δεδομένα στην κρυπτογράφηση μέσα στους επόμενους μήνες

Ενθουσιασμό στους επιστήμονες, αλλά και έντονο τρόμο στους ειδικούς ασφαλείας, προκαλεί η ραγδαία επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σύνορα των μαθηματικών, καθώς δημοσιεύματα του Guardian και του Axios προειδοποιούν ότι εργαστήρια AI ενδέχεται να έχουν στα χέρια τους μυστικές ανακαλύψεις-«βόμβα» ικανές να «ξεκλειδώσουν» από τραπεζικές συναλλαγές μέχρι κυβερνητικά και πυρηνικά μυστικά.

Όπως επισημαίνει το Axios, η σύγχρονη κρυπτογράφηση, η οποία θωρακίζει τα πάντα, από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέχρι κρατικά και πυρηνικά απόρρητα, στηρίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα για να επιλυθούν. Πλέον, όμως, η προοπτική οι μηχανές να λύσουν το πιο κρίσιμο πρόβλημα στην ιστορία της επιστήμης των υπολογιστών μοιάζει πιο κοντινή από ποτέ.

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AI could break conventional encryption systems within months. Artificial intelligence could learn to solve the mathematical problems that underpin the security of banking transactions, diplomatic communications and email. Computer scientist Scott Aaronson told The Guardian that he had credible information about possible AI breakthroughs in this field. Analysts believe that some models may already be capable of bypassing modern encryption systems. Previously, it was thought that only powerful quantum computers could pose such a threat. But experts now fear that AI could outpace them in terms of development speed. If that happens, governments, banks and technology companies will have to urgently overhaul the ways they protect information. — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Σε αποκλειστικό του δημοσίευμα, ο Guardian αναφέρει ότι κορυφαίοι επιστήμονες εκτιμούν πως εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ίσως διαθέτουν ευρήματα που μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα στην κρυπτογράφηση.

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Ο διακεκριμένος επιστήμονας θεωρητικής πληροφορικής Σκοτ Άαρονσον δήλωσε «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών», ότι ισχυρά μοντέλα AI έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μαθηματικά προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες και συνδέονται με την προστασία απόρρητων πληροφοριών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάθε απόδειξη πρέπει να επαληθευτεί επιστημονικά.

Από την πλευρά του, ο μαθηματικός Μάρκους ντι Σοτόι, μιλώντας στο BBC Radio 4, εκτίμησε ότι το μαθηματικό πρόβλημα στο οποίο βασίζεται η προστασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενδέχεται να έχει ήδη επιλυθεί, αλλά η ανακάλυψη να κρατείται μυστική λόγω των τεράστιων επιπτώσεών της.

Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικό περιβάλλον για καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πώς απειλούνται τράπεζες και κυβερνήσεις – Μια απειλή νωρίτερα από τους κβαντικούς υπολογιστές

Σε περίπτωση που τέτοιες ανακαλύψεις επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, χάκερ θα μπορούσαν σύντομα να αποκρυπτογραφούν ευκολότερα τραπεζικές συναλλαγές, διπλωματικά τηλεγραφήματα και ιδιωτικά email, αναγκάζοντας κυβερνήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρήσεις σε άμεση αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας τους.

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Μέχρι σήμερα, οι οργανισμοί προετοιμάζονταν για τον κίνδυνο παραβίασης της κρυπτογράφησης από τους κβαντικούς υπολογιστές σε ορίζοντα αρκετών ετών. Ο καθηγητής πληροφορικής στο University College του Λονδίνου, Στίβεν Μέρντοχ, εξήγησε ότι η μετάβαση σε ασφαλέστερα συστήματα προχωρά αργά, με τον αρχικό στόχο του 2032 να θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητική την επίσπευση της απειλής μέσω της AI.

Rumors swirl that AI models have already cracked math secrets too dangerous to publish https://t.co/62RH7MlDLk — Axios (@axios) November 28, 2026

H προειδοποίηση της Τράπεζας της Αγγλίας

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο ενδεχόμενα: είτε η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε έναν ταχύτερο τρόπο να παραβιάζει την κρυπτογράφηση, αφήνοντας εκτεθειμένους τεράστιους όγκους απόρρητων δεδομένων, είτε απέδειξε ότι τέτοιος τρόπος δεν υπάρχει, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα συστήματα είναι ασφαλέστερα από ό,τι πιστευόταν. Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση, ενώ ο Guardian απευθύνθηκε στην OpenAI και την Anthropic ζητώντας σχόλιο.

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Στο θέμα παρενέβη και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, αναφερόμενος στους φόβους για πρόοδο εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic στην κρυπτογραφία και καλώντας τες σε προσοχή κατά τη διάθεση νέων μοντέλων στο κοινό.

Την ίδια ώρα, ο καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, Άλαν Γούντγουορντ, διευκρίνισε ότι μια ανακάλυψη δεν οδηγεί αυτομάτως σε άμεση κατάρρευση των συστημάτων λόγω πρακτικών εμποδίων εφαρμογής, προειδοποίησε όμως πως η ετοιμότητα είναι κρίσιμη: «Όσοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Όσοι μείνουν πίσω ενδέχεται να βρεθούν απροετοίμαστοι».