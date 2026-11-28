Η προετοιμασία του θρεπτικού αυτού πιάτου απαιτεί περίπου 55 λεπτά συνολικά, ενώ η συγκεκριμένη συνταγή είναι ιδανική για τέσσερις μερίδες

Ένα ζεστό, θρεπτικό και οικονομικό πιάτο που ταιριάζει ιδανικά στις κρύες ημέρες είναι η σούπα με ροβίτσα. Με βελούδινη υφή, λεμονάτη γεύση και αρώματα από μυρωδικά και μπαχαρικά, αποτελεί μια διαφορετική πρόταση για το καθημερινό τραπέζι, που συνδυάζει απλά υλικά με πλούσια γεύση.

Η ροβίτσα, ένα μικρό όσπριο με ιδιαίτερη διατροφική αξία, πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συνταγή, η οποία αποκτά το χαρακτηριστικό της χύλωμα χάρη στο σωστό βράσιμο και το ελαιόλαδο. Το λεμόνι δίνει τη δική του δροσερή ένταση, ενώ το κύμινο και η γλυκιά πάπρικα συμπληρώνουν τη γεύση.

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Η συνταγή είναι της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία: χρειάζεται περίπου 55 λεπτά συνολικά και είναι ιδανική για τέσσερις μερίδες.

Ροβίτσα σούπα: Τα υλικά

400 γρ. ροβίτσα

2 ξερά κρεμμύδια

1 καρότο

2 κλωναράκια αποξηραμένη ρίγανη

1/3 έως 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

Αλάτι

Πιπέρι

Χυμός από 1 ζουμερό λεμόνι, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

Για το σερβίρισμα:

Ελιές

Ξερό κρεμμύδι

Φρυγανισμένο ψωμί

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τη ροβίτσα, απομακρύνοντας τυχόν ξένα σώματα, και τη μουλιάζουμε σε ένα μπολ με νερό που να την καλύπτει, όσο ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Στη συνέχεια, πετάμε το νερό από το μούλιασμα και ξεπλένουμε πολύ καλά τη ροβίτσα σε σουρωτήρι. Βάζουμε τη ροβίτσα σε κατσαρόλα, προσθέτουμε 1½ λίτρο νερό σε θερμοκρασία δωματίου και το καρότο. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια ένταση και αφαιρούμε με κουτάλι τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια. Βράζουμε για περίπου 30 λεπτά. Αν η ροβίτσα είναι νέας σοδειάς, μπορεί να χρειαστεί λιγότερο χρόνο. Όταν οι φλούδες αρχίσουν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια, τις αφαιρούμε προσεκτικά και συνεχίζουμε το βράσιμο. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το μισό ελαιόλαδο, το κύμινο και τη γλυκιά πάπρικα. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσει καλά η ροβίτσα. Προς το τέλος του βρασμού προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε σταδιακά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα, το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε, ώστε να δέσει η σούπα. Πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και αφαιρούμε το καρότο. Όταν η ροβίτσα έχει χυλώσει και η σούπα έχει αποκτήσει κρεμώδη υφή, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Σκεπάζουμε και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 10 λεπτά. Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα, προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι. Συνοδεύουμε με ελιές, ξερό κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες και φρυγανισμένο ψωμί.

Το αποτέλεσμα είναι μια λεμονάτη, χυλωμένη σούπα που αποδεικνύει ότι τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικά απολαυστικό πιάτο.

Πηγή: argiro.gr