Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του βρετανικού θρόνου, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει τη μορφή της νόσου

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο», ανέφερε συγκινημένη η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, αναφερόμενη στον ρόλο που έπαιξαν τα παιδιά της στη μάχη της με τον καρκίνο. Η εξομολόγησή της περιλαμβάνεται σε απόσπασμα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί την Κυριακή.

Το ημίωρο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Heal» («Θεραπεύομαι»), θα μεταδοθεί από το βρετανικό BBC, το αμερικανικό NBC, καθώς και από τηλεοπτικά δίκτυα του Καναδά και της Αυστραλίας.

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Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του βρετανικού θρόνου, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει τη μορφή της νόσου, και ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025 γνωστοποίησε ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση.

Catherine, the Princess of Wales, is sharing her personal cancer journey in her first documentary, “Heal.” Princess Kate is thanking the London hospital where she received treatment, with proceeds from the documentary going to its charity. https://t.co/z5qIlwc9d3 — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 24, 2026

«Είναι σαφές ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τις δυσκολίες της ζωής», ακούγεται να λέει η Κέιτ στο ντοκιμαντέρ, ενώ προβάλλονται εικόνες άλλων ασθενών με καρκίνο, αλλά και στιγμιότυπα από την ίδια με μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

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«Συχνά, μέσα από τον πόνο, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ομορφιά πέρα από αυτόν», προσθέτει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία της ασθένειας άλλαξε την αντίληψή της για τη ζωή.

Η προσωπική διαδρομή μετά τη διάγνωση

Αρκετά αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Σε ένα από αυτά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται να ολοκληρώνει το «Three Peaks Challenge», μια δοκιμασία που περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την πρόκληση τον περασμένο Ιούνιο.