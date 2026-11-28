Την αήττητη πορεία του συνέχισε ο Ολυμπιακός στην Water Polo League των ανδρών, νικώντας με 18-11 τον Πανιώνιο στο Παπαστράτειο το απόγευμα του Σαββάτου (28/11).

Ντέρμπι για τρία οκτάλεπτα ήταν το ματς στο Παπαστράτειο, ωστόσο όταν μπήκε στο κρίσιμο, τελευταίο, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι, πήρε μεγάλη διαφορά με συνεχόμενα γκολ και εξαιρετικές άμυνες και τελικά νίκησε τον Πανιώνιο με 18-11.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν φυσικά πρώτοι και αήττητη στη Water Polo League των ανδρών, φτάνοντας τις δέκα νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

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Οι ομάδες ξεκίνησαν νωχελικά στην επίθεση και έμεινα για τέσσερα λεπτά στο «0». Ο Τσολακούδης ξεκόλλησε το σκορ για τους Νεοσμυρνιώτες (04’:01’’) με τον Φάτοβιτς να απαντάει (02’:59’’). Ο Λάζιτς με ένα γκολ στα 10 δευτερόλεπτα έβαλε τον Πανιώνιο σε θέση οδηγού με τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου (3-2).

Διαφορετική η εικόνα με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου. Οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν τον παίκτη παραπάνω (2/2), έτρεξαν ένα σερί τεσσάρων τερμάτων και προηγήθηκαν με 6-3.

Όμως, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και με ένα δικό τους, ίδιο, σερί ξαναπήραν το προβάδισμα 01’:36’’ πριν το τέλος (7-6). Ο Αλαφραγκής ήταν αυτός που διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου με γκολ στα 53 δευτερόλεπτα (7-7).

Το «ροντέο» συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, ο Ολυμπιακός «έσπασε» τα δοκάρια, μέχρι που ήρθε ο Φάτοβιτς, ο οποίος κατάφερε να δώσει το προβάδισμα με τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου (11-10 στα 00:38’’).

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Στο τέταρτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με ένα σερί 5-0, έφτασε στη μεγαλύτερη του διαφορά (16-10) και «καθάρισε» το παιχνίδι, δεχόμενος μόλις ένα γκολ μετά από 6 λεπτά αγώνα (18-11).

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς ταξιδεύει την Τετάρτη (2/12, 19:30 – MEGA News) στο Μαυροβούνιο για να αντιμετωπίσει την Γιαντράν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 5-4, 4-3, 7-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 2, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 3, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 2, Γεωρβασάκης, Αλαμάνος, Δήμου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μαθιόπουλος

Πανιώνιος: (Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς Σ. 2, Τσολακούδης 1, Γούβης 1, Καρατζάς Ο., Μπιτσάκος Α. 2, Λάζιτς 2, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Μότσιας, Αλμπέρτης