Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου 2027 για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους, σύμφωνα με κοινή απόφαση των αρμόδιων αρχών

Έως τις 31 Μαρτίου 2027 έχουν περιθώριο οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) να ολοκληρώσουν τις δράσεις των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων για το έτος ενίσχυσης 2026, σύμφωνα με κοινή απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

«Με τις ρυθμίσεις αυτές δίνουμε στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους και τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους για το 2027 σε πιο πρόσφατα δεδομένα της παραγωγής τους» δήλωσε ο κ. Ανδριανός και πρόσθεσε «Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και ρυθμίζονται οι διαδικασίες των επανελέγχων ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι».

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Όπως είπε ο υφυπουργός «Στόχος και σταθερή μας δέσμευση είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τη συλλογική οργάνωση των παραγωγών και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα, ενός κλάδου με ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία για την ελληνική περιφέρεια».

Η παράταση αφορά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις σχετικές δαπάνες το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος πληρωμής.

Για το έτος ενίσχυσης 2027, ως έτος αναφοράς ορίζεται το 2024. Η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της εμπορευόμενης παραγωγής του 2024.

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Οι ΟΕΦ μπορούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2027 να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν αιτήματα τροποποίησης των προγραμμάτων του 2027, ώστε να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο νέο έτος αναφοράς, χωρίς να υπερβούν τον ήδη εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό. Η απόφαση επίσης, καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την προσθήκη νέων παρεμβάσεων.

Για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στα προγράμματα του 2026 και του 2027, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να παραμένουν δημοσιευμένες για τουλάχιστον 15 ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αν δεν κατατεθεί προσφορά ή αν υποβληθεί μόνο μία, η προθεσμία παρατείνεται υποχρεωτικά κατά τρεις ημέρες.