Τα μεγαλύτερα προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας εντοπίζονται σε ισόγειες κατοικίες και καταστήματα, όπου εισέβαλαν μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στην Κέρκυρα, το αθροιστικό ύψος βροχής στην Πετάλεια ξεπέρασε τα 270 χιλιοστά μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ στη Θεσπρωτία περισσότερες από 40 κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι έχουν υποστεί ζημιές από τα νερά και τις λάσπες.

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Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα εντονότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν κατά διαστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Στην Πετάλεια της βόρειας Κέρκυρας καταγράφηκε ένα από τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, με τις μετρήσεις να φτάνουν τα 273 χιλιοστά έως τις 10:10 του Σαββάτου, ενώ η ημερήσια κατανομή των μετρήσεων δίνει συνολικά 274,6 χιλιοστά για το τριήμερο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τον μέγιστο καταγεγραμμένο ρυθμό να φτάνει τα 169,4 χιλιοστά ανά ώρα στις 00:40.

Η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε τοπικές βραχοπτώσεις και αποκολλήσεις χωμάτων από πρανή στην περιοχή της Πετάλειας. Πέτρες και φερτά υλικά κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας προσωρινή δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Η απομάκρυνσή τους έγινε τις πρωινές ώρες από συνεργείο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με τη χρήση μηχανήματος έργου, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η διέλευση των οχημάτων.

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Πλημμύρισαν καταστήματα στον Ύψο – Απεγκλωβίστηκαν έξι άτομα από οχήματα

Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν και στον Ύψο, στη βορειοανατολική Κέρκυρα, όπου καταστήματα και αποθήκες πλημμύρισαν. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς φρεάτια και ρέματα δεν είχαν καθαριστεί, με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύσουν τον κεντρικό δρόμο και να εισχωρήσουν σε επαγγελματικούς χώρους.

Στη νότια Κέρκυρα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό έξι ατόμων που είχαν παγιδευτεί σε τρία οχήματα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν εξαιτίας των συσσωρευμένων υδάτων.

Ειδικότερα, δύο άτομα επέβαιναν σε όχημα που ακινητοποιήθηκε στις Αλυκές Λευκίμμης, δύο σε αυτοκίνητο στον Πετριτή και άλλα δύο σε όχημα στο Περιβόλι. Και στις τρεις περιπτώσεις οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νότιας Κέρκυρας.

Παράλληλα, πυροσβέστες πραγματοποίησαν αντλήσεις υδάτων σε κατοικίες και άλλους χώρους στα Κρητικά, στο Περιβόλι και στον Κάβο, ενώ επεμβάσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως ο Άγιος Γεώργιος Αργυράδων και ο Πετριτής. Ο συνολικός απολογισμός του Κλιμακίου περιλαμβάνει δέκα περιστατικά αντλήσεων.

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Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων

Σοβαρή ζημιά προκλήθηκε και στον δρόμο που συνδέει τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων με τον Μαραθιά, καθώς τμήμα της πλαγιάς στην παράκτια περιοχή υποχώρησε προς τη θάλασσα, παρασύροντας μεγάλο κομμάτι του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Δήμου, το οποίο προχώρησε στην απαγόρευση της κυκλοφορίας και από τις δύο πλευρές του δρόμου, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση οχημάτων.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες και σε δρόμους και αυλές κατοικιών, ενώ σε αρκετές αγροτικές εκτάσεις έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού, με χωράφια να παραμένουν πλημμυρισμένα ή κορεσμένα από την υγρασία.

Πάνω από 40 σπίτια και καταστήματα με ζημιές στη Θεσπρωτία

Σοβαρή είναι η εικόνα και στη Θεσπρωτία, όπου οι πλημμύρες στα Σύβοτα και την Πλαταριά έχουν προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 40 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε ισόγειες κατοικίες και καταστήματα, στα οποία εισέβαλαν μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης. Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι ο αριθμός των πληγέντων ακινήτων θα αυξηθεί.

Σε αρκετά σημεία της παραλιακής έχουν συσσωρευτεί λασπόνερα, καλύπτοντας τμήματα του οδοστρώματος και δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Παράλληλα, μηχανήματα έργων και φορτηγά βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ η εργοταξιακή σήμανση περιορίζει τον διαθέσιμο χώρο για τα διερχόμενα οχήματα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να προχωρήσουν στην αποτίμηση των ζημιών.

Κατολισθήσεις και διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Αργυρότοπου – Πολυνερίου

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας, μεταξύ των οποίων ο Αργυρότοπος και η Φασκομηλιά, όπου έχουν σημειωθεί καταπτώσεις χωμάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αντιμετώπισης των προβλημάτων.

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στον επαρχιακό δρόμο Αργυρότοπου – Πολυνερίου, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε όταν μεγάλος όγκος χωμάτων και φερτών υλικών αποκολλήθηκε από πρανές και κάλυψε ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική ταινία για την αποτροπή της διέλευσης οδηγών, ενώ αυξημένη είναι και η ροή των υδάτων σε παρακείμενο ρέμα.

Η συνέχιση των βροχοπτώσεων εντείνει την ανησυχία για νέες κατολισθήσεις και περαιτέρω προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.