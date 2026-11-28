Η χερσόνησος της Καμτσάτκα βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή, ανάμεσα στη Θάλασσα του Οχότσκ και τον Ειρηνικό Ωκεανό

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (28/11) στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 15:15 ώρα Ελλάδας, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 220 χιλιόμετρα, βάσει των στοιχείων του EMSC.

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Η χερσόνησος της Καμτσάτκα βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή, ανάμεσα στη Θάλασσα του Οχότσκ και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκεται σε ζώνη έντονης τεκτονικής δραστηριότητας και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ενεργών ηφαιστείων.

Η περιοχή είναι επίσης γνωστή για τους εκτεταμένους παγετώνες και το ιδιαίτερο γεωλογικό της ανάγλυφο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.