Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στις επιλογές του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο τόσο τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στον αριστερό καρπό στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, όσο και τον Σαλάχ – Εντίν.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αισθάνεται μυϊκή ενόχληση από το ματς με την Νόρτζελαντ, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τραυματίας Κυριακόπουλος.

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Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου την προετοιμασία τους στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνχελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.