Ο Ζερεμί Πετρίς αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο ιατρικό δελτίο του Αρη ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, στην οποία βρίσκονται επίσης οι Ούρος Ράτσιτς και Τομ Ντέλε-Μπασίρου

Ο Γάλλος δεξιός μπακ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον ώμο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από το αυριανό παιχνίδι και να δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή του.

Πρόκειται, πάντως, για ένα πρόβλημα που δεν εμφανίστηκε τώρα, καθώς τον ταλαιπωρεί από την περσινή αγωνιστική περίοδο, όταν αγωνιζόταν στη Γουότφορντ.

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Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα του BBC τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το οποίο η αγγλική ομάδα περίμενε να έχει ξανά διαθέσιμο τον ακραίο αμυντικό για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΚΠΡ, έπειτα από απουσία τριών αγώνων εξαιτίας εξαρθρωμένου ώμου.

Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται πως αποτελεί μια χρόνια ενόχληση για τον Πετρίς, κάτι που είχε διαπιστωθεί και κατά τη διάρκεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Άρη.

Τότε, ωστόσο, η κατάστασή του δεν κρίθηκε τόσο επιβαρυμένη ώστε να αποτελέσει εμπόδιο για τη μεταγραφή του.

Έκτοτε, ο Γάλλος διαχειρίζεται το πρόβλημα, προσπαθώντας να το κρατήσει υπό έλεγχο. Αυτή τη φορά, όμως, οι ενοχλήσεις έγιναν εντονότερες και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ζημιάς.

Στην απόφαση αυτή έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Νοά Φαντιγκά από την τιμωρία του, καθώς πλέον ο Μιχάλης Γρηγορίου διαθέτει ξανά μια αξιόπιστη εναλλακτική για το δεξί άκρο της άμυνας.

Άλλωστε, ο Φαντιγκά ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη φετινή σεζόν ως βασική επιλογή, προτού αντιμετωπίσει πρόβλημα στο χέρι και παραχωρήσει τη θέση του στον Πετρίς.