Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε στις 16.00 ώρα Ελλάδας, με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας και διήρκεσε 40 λεπτά

Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas görüşmesinden ilk kareler ⤵️ https://t.co/9zYzXxGpM6 — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 28, 2026

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε στις 16.00 ώρα Ελλάδας, με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας και διήρκεσε 40 λεπτά.

Μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Προέδρων δεν έγιναν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φανάρι, όπου συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek President Konstantinos Tasoulas at Presidential Dolmabahce Office in Istanbul https://t.co/iNhsxRK0Bs https://t.co/6s205l5274 — Anadolu English (@anadoluagency) November 28, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η εορτή θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

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Στο πρόγραμμα της παραμονής του Προέδρου περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017. Ωστόσο, κατά την επίσκεψή του δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του. Οι δύο Πρόεδροι είχαν τελικά μόνο μια σύντομη, ολιγόλεπτη συνομιλία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.