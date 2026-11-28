Με την έβδομη φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 7-1, έχοντας ως πρώτη σκόρερ την Ελεάννα Χριστινάκη

Με επιβλητική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 98-50 των Πανθήρων Καβάλας στο κλειστό των Καμινίων, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, έχτισαν μεγάλη διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασαν με άνεση στην έβδομη φετινή τους νίκη.

Η ομάδα του Αχμέντ Εντζόγια ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-1 και επιβεβαίωσε την αγωνιστική της κατάσταση, έχοντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτη σκόρερ ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη με 24 πόντους, ενώ η Γιοάνα Εβόντο ακολούθησε με 18. Διψήφιο αριθμό πόντων είχαν επίσης η Λάμπερτ και η Φάνκαμ με 12, καθώς και οι Μάλι και Καρλάφτη με 10.

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Έβαλε από νωρίς τις βάσεις

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο, αξιοποιώντας την επιθετική του αποτελεσματικότητα και την υπεροχή του στα ριμπάουντ, στις ασίστ και στα κλεψίματα. Η Χριστινάκη ήταν ιδιαίτερα παραγωγική στο ξεκίνημα, έχοντας ήδη 11 πόντους, με τις γηπεδούχες να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +16 (25-9).

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι παίκτριες του Εντζόγια έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, περιόρισαν τις επιθετικές επιλογές της Καβάλας και διεύρυναν σταθερά το προβάδισμά τους. Το 50-21 του ημιχρόνου αποτύπωνε την απόσταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η διαφορά έφτασε τους 48 πόντους

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Στο 25ο λεπτό η διαφορά έφτασε τους 40 πόντους (63-23), δίνοντας τη δυνατότητα στον προπονητή του Ολυμπιακού να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να αξιοποιήσει περισσότερες αθλήτριες.

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Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 75-31, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος. Το τελικό 98-50 επισφράγισε μια άνετη επικράτηση, με τις γηπεδούχες να φτάνουν μια ανάσα από την κατοστάρα.

Τα δεκάλεπτα

25-9, 50-21, 75-31, 98-50.

Οι συνθέσεις και οι πόντοι

Ολυμπιακός (Εντζόγια): Χριστινάκη 24 (4), Λάμπερτ 12 (1), Κολλάτου, Μάλι 10, Μπενέκη 2, Φάνκαμ 12, Καρλάφτη 10 (2), Πεντέντε 4, Εβόντο 18 (3), Αναστασοπούλου 6, Σακελλαρίου, Μπλιθικιώτη.

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Καραγιάννη 5 (1), Ιβανούσα 11 (1), Πιτς 13 (1), Χόμπι 7, Κέλι 10 (1), Κοντογιάννη 1, Ποντικάκη Β. 3 (1), Αϊβαζίδου, Ποντικάκη Ε.

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου, Παπαδόπουλος Ν., Θεοδοσόπουλος.