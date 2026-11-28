Ανακοίνωση εξέδωσε ο Α.Σ. Άρης με αφορμή την τρίτη αναβολή στο εφετείο για την δίκη της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού

Ο Ερασιτέχνης Άρης εξέφρασε τη στήριξή του στην οικογένεια του Άλκη Καμπανού, ζητώντας να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία χωρίς νέες καθυστερήσεις, μετά την τρίτη αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2027, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική απόφαση καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που κατέθεσε την Παρασκευή (27/11) ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου.

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Με ανακοίνωσή του, ο ΑΣ Άρης στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας του Άλκη και ζήτησε να διασφαλιστεί ότι η δίκη θα διεξαχθεί χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση.

Η ανακοίνωση του Α.Σ Άρης

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ στέκεται δίπλα στην οικογένεια Καμπανού, με σεβασμό στον πόνο και στον αγώνα της. Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι η δίκη θα προχωρήσει, με όλες τις εγγυήσεις που απαιτεί η Δικαιοσύνη και χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση.

Ο Άλκης δεν είναι μια ημερομηνία στο πινάκιο. Ήταν ένα παιδί που δεν γύρισε σπίτι. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται».