Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Τεράσα για την 3η αγωνιστική του Champions League πόλο Γυναικών.

Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού υποδέχεται την Τεράσα, το Σάββατο (28/11, 17:30 – MEGA News) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», για την 3η αγωνιστική του Champions League πόλο Γυναικών.

Οι Ερυθρόλευκες, φιλοδοξούν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί που ξεκίνησε από τα παιχνίδια με Εθνικό (19-10) και Κατάνια (15-7) και να κάνουν το «3 στα 3» που θα τους φέρει μόνες τους στην κορυφή του Ομίλου.

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