Ο Σλοβένος σταρ επέστρεψε στην εξέδρα για να ανακτήσει το αντικείμενο που είχε προσφέρει, όταν ο σύζυγος της φιλάθλου τον έσπρωξε, προκαλώντας την αντίδρασή του

Ένα απρόσμενο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο Σλοβένος σταρ ήρθε σε αντιπαράθεση με φίλαθλο, όταν επέστρεψε για να πάρει πίσω ένα περικάρπιο που είχε προηγουμένως πετάξει προς την εξέδρα.

Ο Ντόντσιτς είχε προσφέρει το αντικείμενο σε μία φίλαθλο, όμως στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι εκείνη δεν επιθυμούσε να το κρατήσει. Έτσι, επέστρεψε για να το παραλάβει. Ο σύζυγός της τού το έδωσε, αλλά την ώρα που ο σταρ των Λέικερς απομακρυνόταν, ο άνδρας τον έσπρωξε, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο, καθώς η ασφάλεια επενέβη γρήγορα και απομάκρυνε τον άνδρα από τον χώρο του γηπέδου.

Η εξήγηση του Ντόντσιτς

Ο ίδιος ο Σλοβένος αναφέρθηκε στο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, εξηγώντας τι ακριβώς είχε συμβεί:

«Απλώς πέταξα το περικάρπιό μου, όπως κάνω σχεδόν σε κάθε αγώνα, και μετά άκουσα ότι δεν το ήθελε. Έτσι, επέστρεψα για να το πάρω πίσω, αλλά εκείνος απλώς με έσπρωξε και στη συνέχεια το έδωσα σε κάποιον άλλον».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε συζητήσεις, με τον Ντόντσιτς να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο μιας έντασης εκτός αγωνιστικού χώρου.