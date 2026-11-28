Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως 10 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοτελούς διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων (κόκκινη προειδοποίηση), καθώς και πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές – Συστάσεις στους πολίτες

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και τις μη αναγκαίες μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή χιονοπτώσεων.

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Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός ενδέχεται να προκαλέσουν εισροή θαλάσσιων υδάτων και τοπικές πλημμύρες. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν παραλιακούς δρόμους, λιμάνια, προβλήτες και χαμηλά παράκτια σημεία.

Ειδική μέριμνα ζητείται από τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την εξασφάλιση επάρκειας τροφής και νερού για τα ζώα.

Οι οδηγοί που κινούνται σε ορεινές περιοχές καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να διαθέτουν κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των προειδοποιητικών μηνυμάτων του 112, εφόσον αυτά αποσταλούν.