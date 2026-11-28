Τα δύο οχήματα είχαν προορισμό την Τουρκία και υποβλήθηκαν σε τελωνειακό έλεγχο από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

Σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 61,7 κιλών, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Τελωνείο Καστανέων Έβρου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε δύο αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, υπήκοοι Βουλγαρίας.

Τα δύο οχήματα είχαν προορισμό την Τουρκία και υποβλήθηκαν σε τελωνειακό έλεγχο από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

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Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονταν στο πρώτο αυτοκίνητο και οι 28 στο δεύτερο. Κάθε συσκευασία είχε βάρος περίπου 1.250 γραμμαρίων.

Πού είχαν κρύψει τα ναρκωτικά

Οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε διαφορετικά σημεία των δύο οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους κατά τον έλεγχο.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές εντόπισαν ποσότητες κάνναβης στους χώρους αποσκευών, στους χώρους των κινητήρων, καθώς και κάτω από τις ρεζέρβες των αυτοκινήτων.

Μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών, οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η συνολική ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε.