Ο 78χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 53χρονο στην κοιλιά και την πλάτη με μαχαίρι και κατσαβίδι, ενώ ο ίδιος φέρεται να υπέστη ελαφρά τραύματα στο κεφάλι από γροθιές

Επεισόδιο με αιματηρή κατάληξη, με αφορμή μία θέση στάθμευσης, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) στην Αγία Παρασκευή, όταν ένας 78χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι και κατσαβίδι έναν 53χρονο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:10 στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς. Οι δύο άνδρες φέρεται να διαπληκτίστηκαν για μία θέση πάρκινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο.

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 78χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 53χρονο χρησιμοποιώντας αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο 53χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 78χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι από γροθιές.

Σε βάρος του 78χρονου αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία σύλληψης για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.