Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Μίλαν για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και στρέφει πλέον την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την επιστροφή στις νίκες, καθώς θέλουν να παραμείνουν σε απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας.

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Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ τούς έχει αφήσει στο -4 από τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.

Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Άρη, στις απαιτήσεις της συμμετοχής του Ολυμπιακού σε τρεις διοργανώσεις, αλλά και στη σχέση του με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πέντερσεν:

Για την ήττα από τη Μίλαν: «Φυσικά δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι νιώθουμε ότι ήταν κρίμα που τελικά χάσαμε.

Πιστεύω ότι η ομάδα πάλεψε πραγματικά πολύ και ήμασταν συνεχώς μέσα στο παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι το 4-2 ήταν το αποτέλεσμα που αξίζαμε. Όμως, όπως γνωρίζετε, αγωνιζόμαστε σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Επομένως πρέπει κάθε φορά να κάνεις ένα reset και να κοιτάζεις μπροστά. Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, πρέπει πάντα να στρέφεις την προσοχή σου στο επόμενο παιχνίδι».

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Για τη συνεργασία του με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ: «Νιώθω καλά. Θεωρώ ότι έχουμε καλή σχέση. Έχω παίξει πολλά λεπτά μαζί του και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω και να δουλεύω σκληρά.

Αυτό είναι το σημαντικότερο».«Δεν ήξερα πριν έρθω πόσο μεγάλα είναι τα ντέρμπι».

Για το πώς ζει τα ντέρμπι στην Ελλάδα: «Καταρχάς, τα ντέρμπι είναι μεγάλα παιχνίδια. Δεν γνώριζα πριν έρθω εδώ ότι ήταν τόσο μεγάλα. Στο τελευταίο ντέρμπι που παίξαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.

Γι’ αυτό ανυπομονώ πραγματικά για αυτά τα παιχνίδια. Δυστυχώς έχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο λιγότεροι παίκτες από ό,τι συνήθως.

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε βάθος στο ρόστερ και πολλή ποιότητα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε και να βγάλουμε αυτά τα παιχνίδια».

Για τον ανταγωνισμό με τον Σάλιακα στη δεξιά πλευρά της άμυνας: «Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις θέσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και χρειάζεσαι μεγάλο βάθος στο ρόστερ.

Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, όταν παίζει εκείνος να διατηρείται η ποιότητα της ομάδας και το ίδιο πρέπει να συμβαίνει όταν παίζω εγώ.

Έτσι είναι όταν αγωνίζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο».